Odgaard laat ‘Man of the Match’ Jasper Cillessen één keer volledig kansloos

Donderdag, 1 september 2022 om 21:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:09

AZ en NEC Nijmegen hebben donderdagavond de punten gedeeld in de Eredivisie. Het inhaalduel in het AFAS Stadion eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het mooiste doelpunt van de avond kwam van de voet van Jens Odgaard, die met een fraai schot van afstand doelman Jasper Cillessen, die overigens uitgeroepen werd tot 'KPN Man of the Match' volledig kansloos liet. Enkele minuten daarvoor had Iván Márquez namens NEC de score geopend. Het was voor het eerst dit seizoen dat de Alkmaarders punten lieten liggen.

Trainer Pascal Jansen kon donderdagavond niet beschikken over Bruno Martins Indi en Vangelis Pavlidis, die beiden aan de kant stonden met een blessure. In plaats van de centrumverdediger mocht Maxim Dekker, naast Sam Beukema, zijn debuut in de basis maken. In de spitspositie stond Jens Odgaard geposteerd. Bij NEC zaten aanwinsten Terry Lartey Sanniez en Nany Landry Dimata direct bij de wedstrijdselectie, al moest het duo genoegen nemen met een plek op de bank.

In het eerste bedrijf deelde AZ de lakens uit, maar mede door het gebrek aan scherpte en fortuin in de afronding slaagde men er niet in de ban te breken. Zo schoot Myron van Brederode rakelings over de lat en stond Cillessen op de juiste plek om een schot van Jordy Clasie te keren. Aan de overzijde was de grootste kans voor Oussama Tannane, die de bal net niet tussen de palen kreeg. Het scorebord kwam tien minuten na rust pas in beweging.

Met een hoekschop vanaf de linkerkant bereikte Tannane het hoofd van Márquez. De centrumverdediger torende ter hoogte van de penaltystip boven zijn directe tegenstanders uit en bezorgde NEC met een ferme kopbal de 0-1. Lang konden de Nijmegenaren niet genieten van hun voorsprong, want binnen drie speelminuten trok AZ de stand gelijk. Pantelis Hatzidiakos legde de bal op circa 25 meter van het vijandige doel af op Odgaard, die vernietigend uithaalde en Cillessen volkomen kansloos liet: 1-1. Hoewel met name AZ in het restant van de wedstrijd nog nadrukkelijk op zoek ging naar de winnende treffer, werd die niet meer gevonden.