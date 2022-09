Jurgen Klopp krijgt zijn zin en haalt tóch middenvelder binnen

Donderdag, 1 september 2022 om 23:13 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:23

De transfer van Arthur Melo naar Liverpool is in kannen en kruinen. The Reds huren de 26-jarige Braziliaan tot het einde van het seizoen van Juventus, waarbij de Engelsen géén koopoptie hebben bedongen in het contract. Jürgen Klopp komt daarmee terug op zijn woorden om zijn selectie deze zomer niet te versterken met een middenvelder.

“Het moet de juiste speler zijn, niet zomaar een speler. Als we de mogelijkheid gehad hadden om de juiste optie te halen, hadden we dat allang gedaan. We hebben veel gesprekken gevoerd en het lijkt er niet op dat we iets gaan doen”, zei de oefenmeester van Liverpool ruim drie weken geleden. Op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel tegen AFC Bournemouth (9-0) kwam Klopp terug op die woorden. “Ja, ik was degene die zei dat we geen middenvelder nodig hadden. Jullie hadden gelijk en ik niet. We gaan nu op zoek naar een middenvelder.”

Arthur van Juventus is nu dus de juiste optie gebleken. De 22-voudig Braziliaans international, die nog tot medio 2025 onder contract staat in Turijn, wordt voor één jaar gehuurd. De middenvelder speelde dit seizoen nog geen minuut voor Juventus. Zelfs na de zware blessure van Paul Pogba deed Massimiliano Allegri geen beroep op hem. Arthur hoopt met de tijdelijke overstap naar Engeland zijn kansen op een plek in de selectie voor het WK te vergroten. Vorig seizoen kwam hij nog tot 31 wedstrijden voor La Vecchia Signora.

De middenvelder is meteen de laatste transfer van Liverpool deze zomer. The Reds herpakten zich in de Premier League met twee overwinningen in de laatste twee wedstrijden, nadat het de eerste drie duels van de competitie niet wist te winnen. Arthur wordt na Darwin Núñez, Fábio Carvalho en Calvin Ramsay de vierde aanwinst van de zomer voor Klopp en zijn team.