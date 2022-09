Paris Saint-Germain versterkt middenveld met Spaans international

Donderdag, 1 september 2022 om 23:17 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:56

Paris Saint-Germain heeft zich versterkt met Carlos Soler, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige aanvallende middenvelder komt over van Valencia en tekent een contract tot medio 2027. Met de transfer is volgens Mundo Deportivo een bedrag gemoeid van achttien miljoen euro, waar door bonussen nog drie miljoen euro bij kan komen. Soler had nog een contract tot medio 2023 bij Valencia, waar hij aanvoerder was.

“Ik ben heel blij!”, laat Soler op de website van zijn nieuwe club weten. “Dit is een nieuw avontuur in mijn carrière. Ik ben heel trots en kijk ernaar uit om mijn teamgenoten te ontmoeten, met ze samen te werken en alles te geven voor deze club. Op dinsdag spelen we onze eerste Champions League-wedstrijd, in Parc des Prinses, en misschien kan ik alles dan al een beetje leren kennen. Ik weet zeker dat het een groot feest zal worden voor iedereen, ook voor de fans.”

PSG zag deze zomer verschillende middenvelders vertrekken. Georginio Wijnaldum (AS Roma), Leandro Paredes (Juventus), Julian Draxler (Benfica) en Ander Herrera (Athletic Club) werden allemaal verhuurd, terwijl Xavi Simons (PSV) en Idrissi Gueye (Everton) definitief de Parijse deur achter zich dichttrokken. Als vervangers haalde de ploeg van trainer Christophe Galtier voor vandaag drie spelers: Fabián Ruiz (overgenomen van Napoli), Vitinha (FC Porto) en Renato Sanches (Lille). Daar komt nu dus Soler bij.

Soler werd geboren in Valencia en doorliep de gehele jeugdopleiding van de club. Eind 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Valencia, waarvoor hij uiteindelijk tot 226 wedstrijden, 36 doelpunten en 31 assists kwam. In 2019 won hij zijn enige prijs met los Che: de Copa del Rey, door in de finale Barcelona met 2-1 te verslaan. Daarnaast speelde Soner negen interlands voor Spanje, waarin hij drie keer scoorde.