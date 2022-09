Roger Schmidt haalt op valreep voormalig wereldkampioen binnen bij Benfica

Donderdag, 1 september 2022 om 20:44 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:00

Julian Draxler maakt op huurbasis de overstap van Paris Saint-Germain naar Benfica. De 28-jarige middenvelder was in Parijs op een zijspoor beland, en hoopt in de formatie van trainer en landgenoot Roger Schmidt in de Duitse WK-selectie te spelen. Draxler heeft vanwege een knieblessure al sinds maart geen officiële wedstrijden meer gespeeld.

Draxler maakte begin 2017 voor 36 miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar PSG. In zijn eerste seizoenen in Frankrijk was hij veelal basisspeler, al werd de Duitser ook regelmatig geplaagd door blessures. Dit seizoen leek hij niet in de plannen van trainer Christophe Galtier voor te komen. Met het oog op het aanstaande WK in Qatar besloot Draxler daarom eieren voor zijn geld te kiezen en te vertrekken naar een club waar de kans op speeltijd groter is: Benfica. De aanvallend ingestelde middenvelder speelt tot het einde van huidig seizoen in Portugal.

Met Benfica zal Draxler het in oktober opnemen tegen zijn oude werkgever, daar de Portugezen in de Champions League-poule zitten bij PSG. Onder meer in die duels zal Draxler hopen zich in de kijker te spelen bij Hansi Flick, bondscoach van Duitsland, in aanloop naar het WK in november en december. Draxler speelde in totaal 58 interlands voor Duitsland, waarin hij zeven keer scoorde. Zijn laatste interland speelde hij eind maart, toen hij vier minuten mocht invallen. In 2014 werd Draxler nog wereldkampioen met Duitsland in Brazilië. Hij speelde dat toernooi slechts één duel mee: in de halve finale kwam hij tegen Brazilië veertien minuten in actie.

Draxler speelde tot dusver 198 wedstrijden voor PSG, waarin hij goed was voor 26 goals en 41 assists. Hij won in totaal twaalf trofeeën met de club, waaronder vier Franse landskampioenschappen (2018, 2019, 2020 en 2022) en vier Franse bekers (2017, 2018, 2020 en 2021). Behalve voor PSG en Wolfsburg speelde Draxler ook nog voor Schalke 04, dat hij in 2015 voor 43 miljoen euro inruilde voor Wolfsburg.