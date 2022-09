Erik ten Hag zet Ronaldo én Casemiro op de bank; één Nederlander in basiself

Donderdag, 1 september 2022 om 20:08 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:49

De opstelling van Manchester United voor het uitduel met Leicester City is bekend. Manager Erik ten Hag zet donderdagavond nieuwkomer Casemiro wederom op de bank, terwijl ook Cristiano Ronaldo moet hopen op een invalbeurt. Tyrell Malacia begint als basiskracht, net als voormalig Ajacied Lisandro Martínez.

Antony, die donderdag zijn transfer naar the Red Devils definitief afrondde, is er nog niet bij in Leicester. De Braziliaanse aanvaller, die voor 95 miljoen euro overkwam van Ajax, kan aanstaande zondag pas zijn debuut maken voor Manchester United in de thuiswedstrijd tegen Arsenal. Ook de nieuwe tweede keeper Martin Dubravka is donderdagavond nog niet speelgerechtigd voor de ploeg van Ten Hag.

David De Gea staat zoals gebruikelijk onder de lat. De sluitpost heeft een viermansverdediging voor zich. Diogo Dalot staat op de rechtsbackpositie geposteerd, terwijl Raphaël Varane en Lisandro Martínez het hart van de defensie vormen. Tyrell Malacia behoudt het vertrouwen van zijn trainer en houdt concurrent Luke Shaw voor de derde wedstrijd op rij op de bank. Eerste aanvoerder en duurste verdediger aller tijden, Harry Maguire, lijkt zijn basisplaats definitief te zijn kwijtgeraakt aan Martínez.

Op het middenveld ontbreekt Casemiro opnieuw. De Braziliaan mocht vorige week tegen Southampton (0-1 winst) tien minuten voor tijd invallen, maar krijgt tegen Leicester City wederom niet de voorkeur boven Scott McTominay. Laatstgenoemde staat naast Christian Eriksen op het middenveld. Bruno Fernandes, de matchwinner tegen Southampton, speelt op 10.

Voorin is de grote afwezige Ronaldo. De Portugees mocht tot nu toe alleen in de wedstrijd tegen Brentford (4-0 verlies) in de basis beginnen. Ronaldo wilde deze zomer koste wat het kost vertrekken bij Manchester United, maar hij wordt door the Red Devils aan zijn contract gehouden. Marcus Rashford is zijn vervanger in de punt van de aanval. Jadon Sancho moet vanaf de linkerkant voor gevaar zorgen, Anthony Elanga is de rechtsbuiten in Leicester.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; McTominay, Eriksen; Elanga, Fernandes, Sancho; Rashford