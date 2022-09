Dennis te Kloese ontkent vertrek Frank Arnesen bij Feyenoord

Donderdag, 1 september 2022 om 19:39 • Mart van Mourik

Dennis te Kloese ontkent het gerucht dat Frank Arnesen op weg is naar de uitgang bij Feyenoord. In gesprek met de NOS laat de algemeen directeur weten dat er met Arnesen inderdaad gesproken wordt over diens toekomst, maar dat er van een vertrek van de technisch directeur voorlopig geen sprake is.

Afgelopen zondag meldde het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl dat Feyenoord en Arnesen ‘op korte termijn’ uit elkaar zouden gaan. De Deen nam deze zomer al tijdelijk afstand van zijn rol als technisch directeur vanwege zijn gezondheid en zou volgens de berichtgeving uitgekocht worden. Te Kloese ontkent het nieuws over een aanstaand vertrek, al erkent hij dat er gesprekken gevoerd worden met Arnesen.

"We zijn in gesprek over zijn persoonlijke en professionele situatie", erkent de Te Kloese. "Het is belangrijk naar de toekomst te kijken. Onze relatie is goed en we hebben een open communicatie." De algemeen directeur voegt eraan toe dat hij niet bezig is met een eventueel vertrek van Arnesen, die in februari zijn doorlopende contract in Rotterdam nog verlengde tot medio 2023. "We gaan eerst bijkomen van deze zomer. Eerst evalueren en analyseren. Wat hebben we goed gedaan wat hadden we beter kunnen doen? Dan kunnen we conclusies trekken."

Hoewel de technisch directeur aan het begin van de transferzomer al aangaf tijdelijk afstand te nemen van zijn functie, bleef hij wel betrokken bij Feyenoord op cruciale momenten. "We wilden Frank niet te veel belasten met details, omdat zijn gezondheid daaronder zou kunnen lijden", zegt Te Kloese. "We hadden minder vaak contact, maar op de belangrijke momenten wel, qua verkoop en inkoop van spelers."