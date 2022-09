Manchester United voldoet aan wens van Ten Hag en strikt doelman

Donderdag, 1 september 2022 om 19:15 • Rian Rosendaal

Martín Dubravka maakt het seizoen op huurbasis af bij Manchester United, zo maakt de club van manager Erik ten Hag donderdag bekend via de officiële kanalen. De 33-jarige doelman is afkomstig van Newcastle United, dat een optie tot koop heeft afgesproken in de gesprekken met the Red Devils. Naar verluidt kan Manchester United Dubravka volgend jaar voor circa zes miljoen euro overnemen, mits hij een bepaald aantal wedstrijden heeft gespeeld.

"Dit is een heel speciaal moment in mijn loopbaan", doelt Dubravka na het zetten van de handtekeningen op zijn overgang richting Manchester United. "Ik kan dan ook niet wachten om te beginnen, om zo de selectie te helpen in het verwezenlijken van de ambities. Ik ga werken met een groep geweldige doelmannen, keepers die over heel veel ervaring beschikken in de Premier League. Ik weet zeker dat we elkaar naar een hoger niveau zullen tillen in de onderlinge concurrentiestrijd. Het is een waar genoegen om samen te mogen werken met David De Gea en Tom Heaton", aldus de enthousiaste Dubravka.

Director of Football John Murtough is tevreden over het aantrekken van Dubravka op Deadline Day: "Martin heeft bewezen een topkeeper te zijn en met zijn ervaring en persoonlijkheid is hij zonder twijfel een aanwinst voor het keepersgilde. Met David De Gea, Tom Heaton en enkele jongere keepers hebben we al de nodige kwaliteit rondlopen. Samen zullen zij een omgeving creëren waarin topprestaties worden geleverd. Als het nodig is, dan zullen ze er ook allemaal staan ", voorspelt de hoopvolle directeur voetbalzaken van Manchester United.

Ten Hag drong er een poos geleden bij het bestuur al op aan om een ervaren doelman aan de selectie toe te voegen. Dubravka zal overigens donderdagavond nog niet in actie komen voor Manchester United in de uitwedstrijd tegen Leicester City. De ervaren keeper is na Lisandro Martínez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Casemiro en Antony de zesde zomeraanwinst van Ten Hag.