Justin Kluivert vertrekt bij AS Roma en treedt in voetsporen vader Patrick

Donderdag, 1 september 2022 om 17:24 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:25

Justin Kluivert verhuist van AS Roma naar Valencia. Dat melden De Telegraaf en transferexpert Fabrizio Romano. Volgens de Nederlandse krant wordt de 23-jarige Kluivert voor één seizoen verhuurd aan Valencia, met optie tot koop. Eerder deze week leek Kluivert voor 9,5 miljoen euro de overstap naar Fulham te maken, maar die transfer ketste op het laatste moment af omdat de buitenspeler zijn werkvergunning niet op tijd rond kreeg.

Nu vertrekt Kluivert dus alsnog uit Italië. De tweevoudig international had het moeilijk in Rome. In de zomer van 2018 verkaste hij voor ruim zeventien miljoen euro van Ajax naar AS Roma. In de Italiaanse hoofdstad kwam hij in het seizoen 2018/19 tot 29 optredens in de Serie A. Het seizoen daarop werd het perspectief minder, al kwam hij nog wel tot 22 optredens op het hoogste Italiaanse niveau. Verhuurperiodes bij RB Leipzig en OGC Nice volgden, maar een onuitwisbare indruk wist de aanvaller niet te maken. Dit seizoen werd Kluivert bij AS Roma geen enkele keer in de selectie opgenomen door trainer José Mourinho.

Justin Kluivert update. Been told he’s flying to Valencia right now after deal done between Valencia and AS Roma — here we go. ?????? #Valencia #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

Met de overstap naar Valencia, dat momenteel op een teleurstellende veertiende plaats staat in LaLiga, treedt Kluivert in de voeten van zijn vader. Patrick Kluivert speelde in het seizoen 2005/06 voor Valencia. Mede door blessureleed werd dat geen gelukkig huwelijk, waarna Kluivert senior in de zomer van 2006 alweer vertrok en zijn handtekening zette onder een contract bij PSV.

Valencia, dat het seizoen begon met een 1-0 zege op Girona maar vervolgens verloor van Athletic Club (1-0) en Atlético Madrid (0-1), versterkte zich eerder deze week al met de transfervrije Edinson Cavani. De Uruguayaan moet in de sinaasappelstad Gonçalo Guedes doen vergeten. Laatstgenoemde werd deze zomer voor 32 miljoen euro exclusief bonussen aan Wolverhampton Wanderers verkocht. Cavani speelde in Europa eerder voor Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain en Manchester United.