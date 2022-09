Geen sprake van vertrek Kökcü: ‘Telefoon niet meegenomen en uitgezet’

Donderdag, 1 september 2022 om 16:20 • Wessel Antes • Laatste update: 16:29

Feyenoord is helemaal klaar op de transfermarkt, zo stelt algemeen directeur Dennis te Kloese. Te Kloese speelde deze transferzomer een belangrijke rol voor de Rotterdamse club door de taken van technisch directeur Frank Arnesen over te nemen. Nu Feyenoord niemand meer kan aantrekken wil hij ook niet meer mee werken aan een verkoop van sleutelspelers als Orkun Kökcü, Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow.

Voor de camera’s van ESPN verzekert Te Kloese dat er bij Feyenoord, in principe, niemand meer mag vertrekken. “Daarom heb ik ook mijn telefoon niet meegenomen, die heb ik uitgezet.” Ook bij een megabod van vijftig miljoen euro zal Feyenoord niet zomaar zwichten, zo beweert de algemeen directeur van de Rotterdamse club. “Dan krijg je misschien een beetje zwakke knieën, maar dan gaan we het alsnog rustig aan bekijken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Te Kloese geeft wel eerlijk toe dat de situatie lastig is nu andere markten nog geopend zijn. Hij verwijst daarbij naar de situatie bij andere topclubs in Nederland. Bij Ajax wordt er nog flink getrokken aan Edson Álvarez en Mohammed Kudus, terwijl PSV nog moet vrezen voor het vertrek van Ibrahim Sangaré. “Dat is heel moeilijk, omdat er op het laatste moment nog hele gekke dingen kunnen gebeuren. De paniekaankopen komen nu los en daar moet je dan als club wel tegen bestand zijn.”

Bij Feyenoord gaat dat lukken, zo stelt Te Kloese. “Ik denk dat wij ons in een positie gemanoeuvreerd hebben dat wij ook een keer nee kunnen zeggen. Dat vind ik heel prettig.” Te Kloese is niet van plan om tot 00.00 uur wakker te blijven. “Dat vind ik te laat”, zegt hij met een glimlach. Ondertussen wordt Youri Tielemans van Leicester City nog steeds in verband gebracht met vermogende clubs als Arsenal en Newcastle United. Eerder deze transferperiode werd Kökcü in Engeland meermaals genoemd als ideale opvolger van de Belg.