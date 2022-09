Depay lijkt te blijven nu Barcelona Aubameyang voor 14 miljoen verkoopt

Donderdag, 1 september 2022

Pierre Emerick-Aubameyang is op weg naar Chelsea, zo verzekeren onder meer transferexpert Fabrizio Romano en GOAL donderdag. De verwachting is dat de van Barcelona afkomstige aanvaller een tweejarig contract tekent op Stamford Bridge, met de optie op een derde jaar. Met de deal is een bedrag van veertien miljoen euro gemoeid. Marcos Alonso bewandelt de omgekeerde weg en gaat juist bij Barcelona verder. Romano meldt dat de linksback reeds in Spanje is voor de medische check-up.

Aubameyang hoopt dat de overgang naar Chelsea snel afgerond zal worden. De 33-jarige aanvaller was onlangs het slachtoffer van een roofoverval op zijn huis en volgens The Athletic zou hij daarbij zelfs zijn kaak hebben gebroken. Aubameyang verblijft hierdoor voorlopig in een hotel. Thomas Tuchel hoopt eveneens dat de transfer snel wordt beklonken. De manager van Chelsea heeft een goede relatie met de spits sinds hun gezamenlijke periode bij Borussia Dortmund. Daarnaast is Tuchel dringend op zoek naar aanvallende versterkingen, daar hij deze zomer afscheid nam van Romelu Lukaku en Timo Werner.

???? Pierre Aubameyang to Chelsea and Marcos Alonso to Barça: here we go! Full agreement completed. €14m fee to Barcelona. #DeadlineDay More: Aubameyang will fly to London around 5pm! Two year deal + one more option. Alonso in Spain to undergo medical and sign three year deal. pic.twitter.com/nILbmEk8G8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

GOAL meldt tevens dat Barcelona de miljoenen die het vertrek van Aubameyang, en mogelijk ook Miralem Pjanic, opleveren hoopt te kunnen investeren in aanwinsten. Eerder deze donderdag werd duidelijk dat Martin Braithwaite zijn contract in het Camp Nou heeft laten ontbinden. De Deense aanvaller vervolgt zijn loopbaan bij stadgenoot Espanyol, zo melden diverse Spaanse media. Braithwaite ondergaat donderdag zijn medische keuring en ondertekent aansluitend een meerjarige verbintenis.

Door de naderende komst van Aubameyang lijkt Chelsea niet langer interesse te hebben in Memphis Depay. Romano verwacht dat de aanvaller bij Barcelona blijft, al kan er volgens hem nog het nodige gebeuren op de laatste dag van de transfermarkt. Depay zag onlangs een transfer naar Juventus afketsen. Real Sociedad werd kort daarna genoemd als mogelijke nieuwe werkgever, als opvolger van de naar Newcastle United vertrokken Alexander Isak. Barcelona is naar verluidt bereid om het tot medio 2023 lopende contract te verscheuren, maar alleen als Depay een nieuwe club weet te vinden op Deadline Day.

