Vertonghen staat voor debuut in Pro League: ‘Op het juiste moment ingestapt’

Donderdag, 1 september 2022 om 14:49 • Wessel Antes • Laatste update: 14:54

Jan Vertonghen lijkt donderdag nog speler van Anderlecht te worden, zo meldt Het Laatste Nieuws. De 35-jarige verdediger is inmiddels geland op luchthaven Zaventem en hoopt zo snel mogelijk aan te sluiten bij de Pro League-club. Bij Benfica is Vertonghen onder Roger Schmidt op een zijspoor beland, waardoor hij een terugkeer naar België als de ideale stap ziet. De routinier wil met zijn thuisland deelnemen aan het WK in Qatar in november.

Vertonghen reageerde voor een draaiende camera al kort op zijn terugkeer in België. “Ik ben altijd blij om terug in België te zijn. Of vandaag alles rond komt? We zullen zien, maar het is in ieder geval de bedoeling. We gaan kijken of het lukt.” Een akkoord tussen Benfica en Anderlechts is er nog niet, maar Vertonghen verwacht dat het goedkomt. In Portugal en België is de markt nog wel even open, waardoor er geen absolute haast is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vertonghen is blij met de toenaderingspogingen van Anderlecht. “Anderlecht is op het juiste moment ingestapt. De mogelijkheid was er eigenlijk nooit, zowel van mijn kant niet als van de kant van Benfica, maar die is er nu wel.” Zodoende kan de mandekker op zijn 35ste debuteren in het Belgische profvoetbal. “Of ik verwacht had om op mijn 35ste nog te debuteren in België? Nee, zeker niet. Dat was nooit echt het idee, maar het was het juiste moment. Dan kan dat alleen maar zo lopen,” Vertonghen stapte in augustus 2020 transfervrij over van Tottenham Hotspur naar Benfica. Destijds vond de mandekker het nog te vroeg voor een overstap naar Anderlecht.

In de afgelopen twee jaren speelde Vertonghen 89 officiële wedstrijden voor Benfica, waarin hij één keer scoorde en drie assists gaf. De linkspoot wil het WK per se ingaan met wedstrijdritme, aangezien er veel concurrentie is voor de plekken centraal achterin bij België. Bondscoach Roberto Martínez selecteerde voor de laatste interlands maar liefst vijf centrale verdedigers. Arthur Theate, Wout Faes, Brandon Mechele, Toby Alderweireld en Vertonghen waren de gelukkigen. Verder zou Martínez onder anderen nog kunnen kiezen voor Jason Denayer, Sebastiaan Bornauw en Dedryck Boyata.