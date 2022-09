Oer-Rotterdammer ging bijna naar PSV: ‘Van Bommel zag mij graag komen’

In Vloggertje gaat presentator Mounir Boualin op bezoek bij bekende gezichten uit de voetballerij. Ditmaal is hij te gast bij Erwin Beltman, voormalig grasmeester van Feyenoord. Tegenwoordig heeft de grasspecialist zijn eigen bedrijf en loopt hij onder meer op Het Kasteel om de grasmat van Sparta Rotterdam te onderhouden. In het interview vertelt Beltman over zijn liefde voor Feyenoord, zijn bijna 'transfer' naar PSV en de bekerfinale tussen PEC Zwolle en Ajax.

Beltman is een geliefd persoon onder de Feyenoord-supporters. De grasmeester zet zich al jaren met hart en ziel in voor het veld in De Kuip en is een fervent aanhanger van de Rotterdamse club. En toch begon zijn carrière elders. "Ik wilde boswachter worden. Ik ben opgegroeid op de Veluwe, dat vond ik prachtig. Maar ik moest zóveel leren, dat is nooit iets geworden. Via school ben ik stage gaan lopen bij de Koninklijke Haagsche Golf & Countryclub en vanaf dat moment was ik verliefd", vertelt hij in gesprek met Mounir.

"In september 2013 ben ik in dienst gekomen bij Feyenoord. PEC Zwolle speelde toen de bekerfinale tegen Ajax, er was veel vuurwerk en ik werd voor de camera getrokken. Ik kreeg toen de naam grasmeester en dat vond ik wel een mooie naam. Die hebben we erin gehouden." De bekerfinale tussen Zwolle en Ajax staat Beltman nog altijd op het netvlies. "Het was de eerste keer dat ik zoiets had meegemaakt. Het leek wel een oorlogsgebied", aldus Beltman. "Ik wilde dat die bekerfinale zo snel mogelijk voorbij was, Feyenoord stond er toch niet in. Maar in diezelfde week kregen we ook onze eerste schaal als grasteam voor het beste veld van Nederland. Dat was een week die ik nooit meer zal vergeten."

PSV

Beltman erkent dat hij van jongs af aan fervent supporter van PSV was. "Iedereen was altijd voor Ajax of Feyenoord. Er was altijd gezeik tussen die twee clubs. In mijn tijd speelden Nilis, Ronaldo en Romário bij PSV. Zodoende heb ik bij mijn sollicitatie gezegd dat ik voor PSV was." De grasmeester had zelfs de mogelijkheid om in Eindhoven aan het werk te gaan. "Mark van Bommel had mij graag zien komen, maar Mark had het niet voor het zeggen." Een overstap naar Ajax ziet de voor zichzelf begonnen Beltman niet zitten. "Nee, waarom wel? Het gaat de laatste tijd heel goed in de ArenA en ik heb een naam in Rotterdam. Dat wil ik mijn gezin ook niet aandoen."

Ondanks zijn jarenlange dienstverband bij Feyenoord, ontkent Beltman dat zijn hart bij de stadionclub ligt. "Ik heb een contract bij Feyenoord. En ik heb ook zeker een gevoel bij Feyenoord. Maar ik ben een eigen bedrijf gestart. Ik had een all-in contract bij Feyenoord en dat nam ik iets te letterlijk. Ik denk dat ik zestig à zeventig uur liep in de week. Heb er ook weleens geslapen. Helemaal bezeten. Als er bijvoorbeeld sneeuw ligt, moet je snel kunnen reageren. Ik nam het heel serieus allemaal."