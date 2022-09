Feyenoord versterkt beloftenploeg met Duits jeugdinternational en PSG-talent

Donderdag, 1 september 2022 om 14:18 • Wessel Antes

Feyenoord heeft donderdagochtend melding gemaakt van twee versterkingen voor het beloftenelftal. Feyenoord Onder 21 verwelkomt per direct Youssef Amyn en Tidjany Touré. De negentienjarige Amyn komt over van FC Viktoria Köln en tekende een contract tot medio 2024, met de optie voor nog een seizoen. De twintigjarige Touré tekende slechts tot medio 2023, maar met een optie voor twee jaar.

Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord, is erg tevreden over de nieuwste aanwinsten van de club. “Met het aantrekken van Youssef en Tidjany halen we twee getalenteerde spelers in huis voor Feyenoord Onder 21. Ondanks dat Youssef pas net 19 jaar is geworden heeft hij al behoorlijk wat ervaring opgedaan in het Duitse profvoetbal en is hij tevens jeugdinternational. Tidjany is een aanvallend ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij kwam het afgelopen seizoen uit voor de beloftenploeg van Paris Saint-Germain. Ook heeft hij al enkele duels in de UEFA Youth League achter zijn naam staan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Amyn heeft een verleden in de jeugdopleiding van Borussia Dortmund, maar stapte in de zomer van 2020 over naar Viktoria Köln. Sindsdien speelde de rechtsbenige linksbuiten al 41 officiële wedstrijden voor Viktoria, waarin hij zeven keer trefzeker was en twee assists afleverde. De club komt uit in de 3. Liga, het derde profniveau in Duitsland. Als jeugdinternational van Duitsland kwam Amyn, die ook Irakese roots heeft, tot tien interlands. Daarin maakte hij twee treffers.

Touré komt over van PSG, waar hij acht seizoenen in de jeugdopleiding speelde. De Fransman, die werd geboren in een voorstad van Parijs, kan op beide flanken uit de voeten. In meerdere jeugdelftallen van de Parijzenaren speelde Touré onder anderen samen met Xavi Simons, die nu furore maakt in de hoofdmacht bij PSV. Vorige zomer haalde Feyenoord met Nesta Zahui al een buitenspeler van PSG naar Rotterdam, maar de negentienjarige Fransman keerde zonder succes terug. Zahui speelde uiteindelijk 13 wedstrijden voor Feyenoord Onder 21 waarin hij slechts één assist gaf.