Antony lovend over Ten Hag en Martínez in eerste interview in Manchester

Donderdag, 1 september 2022 om 14:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:12

Antony is ongelooflijk dankbaar voor het feit dat hij voortaan als speler van Manchester United door het leven gaat. In zijn eerste interview als speler van the Red Devils komt de Braziliaanse vleugelaanvaller met een dankwoord richting zijn familie, iedereen bij Ajax en Erik ten Hag, die hij al kent van hun gezamenlijke periode in Amsterdam. Antony tekende op Old Trafford tot medio 2027, met de optie op een seizoen extra.

De dolgelukkige Antony rept in gesprek met het clubkanaal van Manchester United over een 'ongelooflijk moment'. "Ik ben iedereen dankbaar die in mij is blijven geloven, en dan vooral mijn familie, trainers en ploeggenoten. Zonder deze mensen was ik nooit hier, bij een van de meest iconische clubs ter wereld, terechtgekomen", aldus de miljoenenaankoop, die blij is met de hernieuwde samenwerking met Ten Hag. "Onder hem spelen was perfect voor mijn ontwikkeling. Zijn voetbalfilosofie haalt het beste in mij naar boven en ik ben heel enthousiast over zijn ambities en plannen in Manchester."

Antony, die zondag wellicht zijn debuut maakt voor Manchester United in de topper tegen Arsenal, richt zich daarna tot Ajax. Hij verliet de Amsterdamse club met 24 doelpunten en 22 assists in 82 wedstrijden. "Mijn tijd daar was echt fantastisch en ik zal de club altijd dankbaar blijven voor het vertrouwen dat ze in mij hadden. Ik ben nu klaar voor de volgende uitdaging en kan niet wachten om met Manchester United successen te beleven", spreekt de buitenspeler zijn ambities uit. Antony komt in Manchester overigens niet alleen Ten Hag weer tegen, er is tevens een weerzien met zijn goede vriend Lisandro Martínez.

"Hij heeft een Argentijnse manier van spelen die we maar al te goed kennen", verklaart Antony met een lach op zijn gezicht. "Ik hou daar van en het motiveert mij alleen maar als ik hem zie spelen. De manier waarop hij vecht en speelt, Lisandro doet alles met hart en ziel. Ik heb ook die persoonlijkheid en hij weet dat ook. Ik geef ook altijd bloed, zweet en tranen voor mijn elftal. Als daar wat pijntjes bij komen kijken, geen probleem. Dat is mijn leven als voetballer. Maar Lisandro is een geweldige speler, dat kunnen we allemaal wel zien", besluit Antony met een compliment richting de eveneens van Ajax afkomstige Martínez.

Directeur voetbalzaken John Murtough omschrijft Antony na zijn presentatie als 'een van de meest opwindende jonge talenten in het Europese voetbal'. "Hij heeft precies het juiste profiel voor het aanvallende en dynamische spel dat Ten Hag aan het opbouwen is bij Manchester United. We zijn vooral onder de indruk van zijn verlangen om naar deze club te komen en deel uit te maken van dit langetermijnproject", aldus de Director of Football van de Engelse grootmacht.