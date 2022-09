Braithwaite laat contract ontbinden bij Barça en vindt op slotdag nieuwe club

Donderdag, 1 september 2022 om 13:05 • Mart Oude Nijeweeme

Er komt een einde aan het huwelijk tussen Barcelona en Martin Braithwaite. De spits weigerde de voorbije weken zijn contract te beëindigen bij de Catalaanse grootmacht, maar is met de club alsnog tot een akkoord gekomen. Braithwaite heeft meteen een nieuwe club gevonden. Hij speelt komend seizoen in het shirt van stadgenoot Espanyol, melden Spaanse media. De Deen ondergaat donderdag zijn medische keuring en ondertekent aansluitend een meerjarige verbintenis.

Barcelona is al enige tijd bezig om ruimte te creëren in de salarishuishouding en een vertrek van Braithwaite werd om die reden gestimuleerd. De spits zelf voelde zich echter prima op zijn gemak in Catalonië en verzette zich hevig tegen een vroegtijdig vertrek. Hij beantwoordde de 'wegwerkpogingen' van los Azulgrana door te laten weten dat hij alleen wilde nadenken over een uitgaande transfer als Barcelona direct vijf miljoen euro naar hem zou overmaken. Dat bedrag zou Braithwaite nog moeten ontvangen op basis van zijn nog doorlopende contract tot medio 2024.

Het is niet bekend wat Barcelona uiteindelijk betaalt om het doorlopende contract van Braithwaite te ontbinden. Volgens Mundo Deportivo gaat het om vijftig procent. De aanvaller zou door zijn zaakwaarnemer zijn aangeboden bij Espanyol, daar hij heeft aangegeven zijn carrière graag te willen voortzetten in LaLiga en met zijn familie in Barcelona wil blijven. Woensdag meldde AEK Athene zich bij de speler en zijn belangenbehartiger om een mogelijke transfer te bespreken. De Deen heeft echter de hele zomer aanbiedingen afgewezen met de intentie om Barcelona tot het laatste moment uit te persen om het maximale uit zijn contract te halen.

Barça zou in eerste instantie alleen bereid zijn om één contractjaar terug te betalen, een slordige 2,5 miljoen euro. Nu de transferdeadline in zicht komt, neemt de druk op de Catalaanse club en voorzitter Joan Laporta echter toe en is de club toch overstag gegaan. De Deense aanvaller, die tevens in de belangstelling stond van een club uit Saoedi-Arabië, stond de voorbije weken lijnrecht tegenover de clubleiding. Door de komst van onder meer Robert Lewandowski, Ferran Torres en Pierre-Emerick Aubameyang had Braithwaite geen uitzicht meer op speeltijd onder Xavi.