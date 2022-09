Fortuna wil met Özyakup wederom Turks international naar Sittard halen

Donderdag, 1 september 2022 om 12:01 • Wessel Antes

Oguzhan Özyakup is in gesprek met Fortuna Sittard over een terugkeer in de Eredivisie, zo meldt Voetbal International donderdagochtend. De 29-jarige middenvelder liep deze zomer uit zijn contract bij Besiktas en is zodoende transfervrij. Daarom heeft Fortuna ook na de transferdeadline alle tijd om Özyakup nog vast te leggen.

Özyakup zelf wil graag terugkeren in Nederland. Het management van de middenvelder sprak de afgelopen weken al met meerdere clubs, waaronder FC Groningen. Tot een definitief akkoord kwam het echter niet. Met Fortuna lijkt het inmiddels de goede kant op te gaan, waardoor Özyakup binnenkort hoogstwaarschijnlijk weer op de Nederlandse velden te bewonderen is. Özyakup speelde bij het nationale elftal van Turkije jarenlang samen met Burak Yilmaz. Hij is zelf 43-voudig international.

De in Zaandam geboren Özyakup stond in de jeugd bij Arsenal bekend als een van de grootste talenten van the Gunners. De rechtspoot speelde uiteindelijk twee bekerwedstrijden in de hoofdmacht van de Londense club, waarna hij naar Turkije vertrok. Bij Besiktas ontwikkelde Özyakup zich tot een ware clubspeler. In 310 officiële wedstrijden scoorde de Turk 35 doelpunten en leverde hij 62 assists af. Deze zomer trok hij na tien jaar de deur achter zich dicht in Istanboel.

In het seizoen 2019/20 werd Özyakup verhuurd aan Feyenoord. In zijn eerste wedstrijd maakte de middenvelder grote indruk door al na twee minuten te scoren in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (3-0 winst). Verder liet Özyakup ook qua veldspel een uitstekende indruk achter. Uiteindelijk werd dat seizoen vanwege de coronapandemie nooit afgemaakt. Ozyakup kwam in totaal tot vier officiële wedstrijden bij Feyenoord. De Turk werd sindsdien meermaals gelinkt aan een terugkeer naar Rotterdam, maar zover kwam het uiteindelijk nooit.