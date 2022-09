Volendam doet zaken met Chelsea en haalt verdediger definitief naar Eredivisie

Donderdag, 1 september 2022 om 10:30 • Wessel Antes • Laatste update: 11:10

Xavier Mbuyamba gaat voor drie seizoenen tekenen bij FC Volendam, zo meldt De Telegraaf donderdagochtend. De twintigjarige centrale verdediger stond de afgelopen seizoenen onder contract bij Chelsea, maar kiest nu voor zijn ontwikkeling met een stap naar de Eredivisie. Volendam heeft tevens een optie voor nog een jaar. Bij Chelsea lag Mbuyamba nog vast tot volgende zomer.

De Londenaren wilden eerst niet meewerken aan een vertrek van Mbuyamba, maar gaven hem dinsdagavond alsnog een startsein om terug te keren naar Nederland. De boomlange mandekker wil koste wat het kost minuten gaan maken in de hoofdmacht van een club. Volendam wist de transfer woensdagavond vlak voor de deadline nog rond te krijgen, waardoor trainer Wim Jonk een nieuwe centrale verdediger kan gaan verwelkomen.

In september 2021 werd Mbuyamba door manager Thomas Tuchel gepromoveerd naar de hoofdmacht van Chelsea. Sindsdien stond hij wekelijks op het veld met grote sterren. Via Instagram reageerde Mbuyamba uitzinnig op de stap. “Enorm gezegend om met het eerste team te mogen trainen. Ik heb nog veel te leren, maar mijn motivatie zit op een ander niveau nu.” Tot een debuut in de hoofdmacht op Stamford Bridge kwam het echter niet.

Mbuyamba debuteerde in 2018 in het profvoetbal bij MVV Maastricht, waar hij in zijn debuutseizoen elf officiële wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie speelde. In de zomer van 2019 nam Barcelona hem voor ruim driehonderdduizend euro over van de Maastrichtenaren. Een jaar later vertrok Mbuyamba alweer voor een avontuur in Londen bij Chelsea, waar hij zijn wedstrijden speelde in het beloftenelftal van de club. In 33 wedstrijden in de Premier League 2 scoorde Mbuyamba drie doelpunten. Daarnaast leverde hij twee assists af. Hij speelde tevens één jeugdinterland voor Nederland Onder 19.