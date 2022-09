Financiële meevaller voor PSV: Carlos Vinícius verdwijnt van de loonlijst

Donderdag, 1 september 2022 om 09:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:39

Carlos Vinícius is op weg naar de uitgang bij PSV. De huurling van Benfica staat in de belangstelling van Fulham en trekt vermoedelijk op de laatste dag van de buitenlandse transferwindow de deur van het Philips Stadion achter zich dicht, melden Portugese media. De club uit de Premier League betaalt naar verluidt zo'n vijf miljoen euro voor Vinícius, die als backup moet gelden voor Aleksandar Mitrovic. PSV ziet daarmee een grootverdiener van de loonlijst verdwijnen.

Vinícius stond al een tijdje in de belangstelling van meerdere clubs uit het buitenland. De 27-jarige Braziliaan, die wordt gehuurd van Benfica, zat woensdag nog wel bij de wedstrijdselectie in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (7-1). Bij een definitief vertrek zou het huurcontract tussen PSV en Benfica verscheurd moeten worden. In het jaarverslag van Benfica stond dat PSV een verplichte optie tot koop heeft, maar dat is vanuit Eindhoven altijd ontkend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Nistelrooij gaf halverwege augustus nog aan een vertrek niet te zien zitten. "Ik had het er vanmorgen over om mensen toe te voegen en wil ze niet kwijtraken", zei de PSV-coach. "Carlos is iemand die we er heel graag bij houden.” Benfica-trainer Roger Schmidt, die Vinícius nog kent van zijn tijd in Eindhoven, zou de transfer ook nog moeten goedkeuren. PSV zou voor tien miljoen euro vijftig procent van zijn rechten kunnen krijgen, maar gezien de prestaties van Vinícius is het zeer onwaarschijnlijk dat PSV die optie gaat lichten.

Vinícius kwam tot 38 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij zeven keer scoorde en zeven assists afleverde. De ex-speler van onder meer Tottenham Hotspur heeft in de spitspositie concurrentie van onder meer Luuk de Jong, waardoor de kans op veel speeltijd klein is. Vinícius had vorig seizoen te kampen met een spierscheuring en moest om die reden een groot aantal wedstrijden missen. Zijn contract bij Benfica loopt nog door tot volgend jaar zomer.