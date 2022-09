Cody Gakpo hakt knoop door en blijft ondanks interesse bij PSV

Donderdag, 1 september 2022 om 08:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:50

PSV heeft ook komend seizoen de beschikking over Cody Gakpo. De aanvaller stond in de nadrukkelijke belangstelling van onder meer Southampton en Leeds United, maar heeft de knoop doorgehakt en blijft bij PSV, melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De transferwindow in grote buitenlandse competities sluit donderdagavond om 23.59 uur, maar daar lijkt Gakpo dus niet op te willen wachten.

Gakpo stond de voorbije maanden in de nadrukkelijke belangstelling van met name clubs uit de Premier League. Arsenal leek lang de beste papieren te hebben, maar ook het Manchester United van Erik ten Hag hengelde naar zijn diensten. Woensdagavond laat, vlak voor het verstrijken van de deadline in Nederland, werd duidelijk dat Southampton en Leeds United de enige overgebleven clubs waren. Gakpo stond echter 'gewoon' in de basis tegen FC Volendam (7-1) en gaf na afloop aan in de komende uren een beslissing over zijn toekomst te nemen.

Gakpo zou donderdagochtend met in totaal acht mensen vlucht CL30 naar Leeds Bradford pakken om een transfer naar Leeds United af te ronden, maar heeft daar alsnog van afgezien. Victor Orta, die bij Leeds verantwoordelijk is voor het technisch beleid, keert onverrichte zaken huiswaarts. PSV-watcher Rik Elfrink meldt dat Gakpo zelf heeft verklaard niet meer te willen. The Peacocks deden nog wel een laatste bod, maar kregen nul op het rekest van de aanvaller. Het is niet bekend hoe hoog het meest recente bod was.

PSV zette in op een recordtransfer voor Gakpo en had de hoogte van het bedrag in eerste instantie bepaald op vijftig miljoen euro. Een bedrag dat bij nader inzien niet realistisch bleek. De Oranje-international werd vervolgens voor veertig miljoen euro in de etalage gezet. Manchester United en Arsenal haakten al in een eerder stadium af, Southampton en Leeds United bleven wel geïnteresseerd. PSV deed de voorbije dagen meerdere pogingen om het contract van Gakpo open te breken, maar of dat gaat gebeuren valt nog te bezien.