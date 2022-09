Zaakwaarnemer Schreuder bemoeit zich nadrukkelijk met spelersbeleid Ajax

Donderdag, 1 september 2022 om 08:30 • Laatste update: 08:51

Deadline day heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat er haarscheurtjes ontstaan binnen het bestuurlijk orgaan van Ajax, meldt het Algemeen Dagblad in een analyse. De Amsterdammers beleefden een knotsgekke slotdag van de transferwindow en zagen transfers doorgaan, afketsen en toch weer worden afgerond. Met name de soap rond Lucas Ocampos roept veel vragen op. De Argentijn leek een streep door zijn transfer te moeten zetten, maar kon uiteindelijk toch middels een huurconstructie worden ingelijfd.

Daags na het sluiten van de transfermarkt in Nederland blijkt dat Milos Malenovic, zaakwaarnemer van Dusan Tadic en Alfred Schreuder, een belangrijke vinger in de pap heeft bij Ajax. De in België woonachtige belangenbehartiger laat zich geregeld zien rond de Johan Cruijff ArenA en De Toekomst en was onder meer betrokken bij de transfer van Calvin Bassey. Ook bemoeide hij zich met de mogelijke komst van doelman Ersin Destanoglu (Besiktas) en Florian Grillitsch, die transfervrij werd ingelijfd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bemoeienissen van Malenovic zijn opmerkelijk, daar intern steeds vaker voorbij wordt gegaan aan scoutingsrapporten, aldus het Algemeen Dagblad. "Scouts constateren dat Ajax de voorbije maanden steeds meer spelers van wie nauwelijks rapporten waren aangemaakt, benaderde en aantrok. Terwijl Ajax juist wordt geroemd om haar talentenspotters", analyseert Johan Inan. Door de nadrukkelijke aanwezigheid van Malenovic oefent Schreuder invloed uit op de samenstelling van zijn selectie. "De pleasestand waar Hamstra en Huntelaar na de verkoop van Antony in schoten, hielp daarbij", zo klinkt het.

Donderdag moet blijken of de technische leiding van Ajax zwicht voor interesse van tal van buitenlandse clubs. Woensdagavond laat werden de Amsterdammers opgeschrikt door een megabod van Chelsea van vijftig miljoen euro op Edson Álvarez. De Mexicaan wil zelf de overstap maken naar de Premier League en kan in Londen het viervoudige verdienen van wat hij bij Ajax verdient. Ook het spel rond Mohammed Kudus is nog niet gespeeld. De middenvelder zint op een vertrek en weigerde woensdag te trainen. Everton lijkt de belangrijkste gegadigde als het om de handtekening van de Ghanees gaat.

Ongezonde cocktail

"Hamstra heeft de ervaring maar niet de uitstraling van een grote baas. Huntelaar beschikt wel weer over status, maar komt als beleidsbepaler net om de hoek kijken. Meng dat met een trainer die moeilijk berust in zijn lot en een toenemend aantal spelers met een vertrekwens en je weet dat Ajax op Deadline Day alles weg had van een ongezonde cocktail. Woensdag werd heel duidelijk dat lang niet iedereen op dezelfde golflengte zit bij Ajax", luidt de slotconclusie van Inan.