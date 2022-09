Matthijs de Ligt maakt indruk met interview in vloeiend Duits

Donderdag, 1 september 2022 om 07:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:51

Matthijs de Ligt heeft woensdagavond een foutloze avond beleefd in het hart van de defensie bij Bayern München. De voormalig Ajacied stond in de basis in het bekertreffen met Viktoria Köln (0-5 winst) en maakte een uiterst solide indruk. Ook na de wedstrijd wist De Ligt te imponeren, daar hij een interview gaf in het vloeiend Duits. Iets waar zelfs de verslaggever van dienst niet op gerekend had.

Naast De Ligt konden ook Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch rekenen op een basisplek tegen de derdeklasser. Julian Nagelsmann koos ervoor om diverse vaste krachten rust te geven, waaronder doelman Manuel Neuer, Benjamin Pavard en Alphonso Davies. Gravenberch werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald, terwijl Mazraoui en De Ligt de volledige negentig minuten volmaakten. Laatstgenoemde verscheen na afloop voor de camera en zorgde voor verbazing met zijn talenknobbel.

Matthijs de Ligt in zowel vloeiend Duits als Engels ??#ZiggoSport #Switch pic.twitter.com/gvMQ6ldT6P — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 31, 2022

"Het was een goede wedstrijd van ons. We bleven de gehele wedstrijd gefocust. De eerste dertig minuten waren een beetje moeilijk, maar het is altijd belangrijk om positief te blijven. Dat hebben we vandaag gedaan", aldus De Ligt, die moeite had met het defensief goed georganiseerde Viktoria Köln. De mandekker beschreef onder meer zijn eigen speelstijl en benadrukte dat hij negentig minuten lang naar voren verdedigde, zoals hij dat ook bij Ajax deed.

Man of the Match ?? Ryan Gravenberch na afloop van de DFB Pokal-wedstrijd tegen Viktoria Köln ??#ZiggoSport #Switch pic.twitter.com/PLir83DKdo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 31, 2022

Het is niet voor het eerst dat De Ligt aantoont over een talenknobbel te beschikken. Als speler van Juventus maakte hij eveneens indruk door in zijn eerste dagen met vloeiende Italiaanse volzinnen te komen. Het kwam de verdediger op veel sympathie te staan. Ook van de verslaggever kreeg De Ligt destijds complimenten voor zijn Italiaans en die deden hem zichtbaar goed. De verdediger investeert veel in zijn taalontwikkeling en heeft onder meer een privéleraar om de Duitse taal nog beter onder de knie te krijgen.

Ook voor Gravenberch was het een mooie avond. De middenvelder werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Het was voor Gravenberch zijn eerste basisplaats in het shirt van zijn nieuwe club. De controleur was na ruim een half uur verantwoordelijk voor de openingstreffer. "Ik denk dat we ons goed hebben gepresenteerd. We hebben met 5-0 gewonnen, kon niet beter. Ik was blij dat ik mocht starten vandaag. Ik heb mijn ding gedaan en gescoord. De Bundesliga is een ander niveau dan de Eredivisie, maar ik ben tevreden met hoe het gaat."