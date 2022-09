Gaat er nog iets gebeuren bij PSV? Club moet verkopen van directie en RvC

Donderdag, 1 september 2022 om 07:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:02

PSV kende de laatste jaren niet zo'n hectische slotdag van de transferwindow als dit jaar. De club kreeg biedingen van tal van grote buitenlandse clubs, maar wist vooralsnog alle sterspelers binnenboord te houden. Doordat de transferwindow in het buitenland een dag langer geopend is, wordt echter niet uitgesloten dat er alsnog een speler vertrekt. Cody Gakpo heeft aangegeven te zullen blijven. Ibrahim Sangaré staat in de belangstelling van Chelsea.

Woensdagavond laat kwam via het Eindhovens Dagblad het nieuws naar buiten over de interesse van Chelsea in Sangaré. De Londenaren zouden bereid zijn om een bedrag van 40 tot 45 miljoen euro te betalen voor de middenvelder van PSV. Het nieuws kwam als een verrassing, daar de Ivoriaans international begin augustus nog zijn handtekening zette onder een verbeterd contract in Eindhoven. De koploper van de Eredivisie lijkt dan ook niet van plan de middenvelder te willen verkopen.

PSV zou alleen bereid zijn om mee te werken aan een vertrek van Sangaré als Cody Gakpo de club trouw blijft. Laatstgenoemde heeft inmiddels aangegeven te zullen blijven. Zowel Southampton als Leeds United waren in de race voor zijn handtekening, maar Gakpo voelt niets voor een transfers. "In samenspraak met de raad van commissarissen en directie is besloten dat PSV één speler moet verkopen om de financiële situatie voor dit seizoen en komend seizoen compleet veilig te stellen", aldus Rik Elfrink.

Gakpo zou donderdagochtend met in totaal acht mensen vlucht CL30 naar Leeds Bradford pakken om een transfer naar Leeds United af te ronden, maar heeft daar op het laatste moment van afgezien. Victor Orta, die bij Leeds verantwoordelijk is voor het technisch beleid, keert onverrichte zaken huiswaarts. Elfrink schrijft dat Gakpo zelf heeft verklaard niet meer te willen. The Peacocks deden nog wel een laatste bod, maar kregen nul op het rekest van de aanvaller. Het moet blijken of Sangaré op de slotdag wel vertrekt.

