Van Bommel is koploper dankzij dubbelslag Janssen en assists Ekkelenkamp

Donderdag, 1 september 2022 om 00:06 • Mart van Mourik

Royal Antwerp heeft ook zijn zesde duel in de Jupiler Pro League winnend afgesloten. In eigen huis was de formatie van Mark van Bommel met 4-2 een maat te groot voor Royale Union Saint-Gilloise. Vincent Janssen speelde met zijn dubbelslag een cruciale rol namens the Great Old. Antwerp gaat na zes speelronden en een perfecte score aan kop in België, waar KRC Genk met vijftien punten de tweede plek bezet.

Voor de tweede speelronde op rij koos Van Bommel ervoor om Janssen een basisplek te geven. Afgelopen week betaalde de spits het vertrouwen van zijn trainer al uit door in het duel met KAA Gent (1-2) de winnende treffer aan te tekenen. Naast Janssen kreeg ook Jurgen Ekkelenkamp een basisplek, terwijl Bart Nieuwkoop aan de overzijde aan de aftrap verscheen. Laatstgenoemde was in de achtste speelminuut direct verantwoordelijk voor de eerste tegentreffer van de avond. De rechtervleugelverdediger verlengde een voorzet van Koji Miyoshi op onfortuinlijke wijze in eigen doel: 1-0.

De tweede treffer van Antwerp kwam op naam van Janssen. Na een succesvolle dieptepass van Ekkelenkamp omspeelde de spits Siebe Van Der Heyden op eenvoudige wijze en rondde hij overtuigend af: 2-0. Van Der Heyden maakte zijn zwakke defensieve optreden overigens zeven minuten later goed, want op aangeven van Victor Boniface zorgde de verdediger voor de aansluitingstreffer. In de 38ste minuut vervloog de Brusselse hoop op een goed eindresultaat: Lazare Amani werd na een harde overtreding op Alhassan Yusuf met een directe rode kaart van het veld gestuurd.

Antwerp slaagde er uitstekend in het numerieke overwicht uit te buiten. Met een fabelachtige no-look-pass in om Sam Vines te bedienen. Hoewel de aanname niet perfect was, wist de linksback de fraaie assist van Ekkelenkamp te verzilveren: 3-1. In de blessuretijd van de eerste helft zette Janssen de 4-1 op het scorebord. De aanvaller verzilverde een strafschop die arbiter Jonathan Lardot toekende na een ongelukkige overtreding van Dante Vanzeir. Het slotakkoord werd halverwege het tweede bedrijf gespeeld door Dennis Eckert Ayensa, die scoorde op aangeven van Guillaume Francois. Uiteindelijk eindigde Union zelfs met tien man, daar ook invaller Oussama El Azzouzi met direct rood van het veld werd gestuurd.