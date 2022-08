VZ 5: Sangaré kan PSV alsnog verlaten; Gakpo weet nog niets zeker

Donderdag, 1 september 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal

Sangaré wil én kan nog geen maand na contractverlenging vertrekken bij PSV

De kans is aanwezig dat Ibrahim Sangaré PSV alsnog verlaat. Het Eindhovens Dagblad meldt woensdag dat Chelsea 40 tot 45 miljoen euro overheeft voor de middenvelder. Het nieuws is opvallend, daar de Ivoriaans international begin augustus nog zijn handtekening zette onder een verbeterd contract in Eindhoven.

Edson Álvarez eist gesprek met ‘overvallen’ Ajax na bod van 50 miljoen euro

Chelsea kijkt overigens niet alleen naar Ibrahim Sangaré. De Telegraaf meldt namelijk dat The Blues een bod van vijftig miljoen euro hebben uitgebracht op Edson Álvarez. De ochtendkrant voegt toe dat de leiding van Ajax zich 'overvallen' voelt door het megabod van Chelsea. De middenvelder werd eerder al genoemd bij Newcastle United en Stade Rennes.

Erling Braut Haaland verpulvert PL-record dankzij hattrick na veertig minuten

De Noorse superster tekende woensdagavond voor zijn tweede hattrick namens Manchester City, dat geen genade kende met promovendus Nottingham Forest: 2-0. Haaland staat na vijf wedstrijden in de Premier League al op negen doelpunten. Nooit eerder maakte een speler op het hoogste niveau in Engeland meer dan acht doelpunten in de eerste vijf duels.

Cody Gakpo neemt ‘in komende uren’ beslissing over toekomst

Het is nog onduidelijk of Cody Gakpo na 1 september ook het shirt van PSV draagt. De aanvaller kon na afloop van de 7-1 zege op FC Volendam ook geen uitsluitsel geven. "Of dit mijn laatste wedstrijd voor PSV was? Daar kan ik nog geen antwoord op geven. Het is de laatste dag: het moment van de waarheid om het zo maar te zeggen", begon de aanvaller tegenover ESPN. "Er moet in de komende uren een beslissing genomen worden." Gakpo is naar verluidt nog steeds een toptarget van Southampton.

Ajax krijgt het papierwerk vlak voor deadline rond en huurt Lucas Ocampos

Lucas Ocampos vervolgt zijn loopbaan definitief bij Ajax, zo maakt de Amsterdamse club officieel wereldkundig. De 24-jarige Argentijn, afkomstig van Sevilla, speelt zeker tot het einde van het huidige seizoen in de Johan Cruijff ArenA. De rechtsbuiten wordt gezien als de opvolger van de naar Manchester United vertrokken Antony.

