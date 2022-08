Liverpool komt treffer Isak te boven en wint door goal in minuut 98

Woensdag, 31 augustus 2022 om 23:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:28

Liverpool heeft woensdagavond in extremis gewonnen van Newcastle United: 2-1. Alexander Isak leek de bezoekers een punt te schenken met zijn eerste doelpunt voor the Magpies, maar in de achtste (!) minuut van de extra tijd op Anfield ontpopte de ingevallen Fábio Carvalho zich al scorend tot held van Liverpool, dat nu vijfde staat. Tottenham Hotspur kwam in de Londense derby met West Ham United niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

Liverpool - Newcastle United 2-1

Isak, die gelijk een basisplaats kreeg van zijn manager Eddie Howe, kreeg Anfield stil in de 38ste minuut. De boomlange spits werd op maat bediend door Sean Longstaff, om vervolgens van dichtbij de 0-1 aan te tekenen. Isak deelde zijn vreugde daarna met de meegereisde supporters uit Newcastle. Luis Díaz had luttele minuten daarvoor de openingstreffer kunnen maken voor Liverpool. De vleugelaanvaller omspeelde doelman Nick Pope, maar raakte uit balans en schoot daardoor over. De thuisploeg, met bijna zeventig procent balbezit, keek halverwege dus tegen een achterstand aan.

Isak has arrived! ?? Oud-Willem II'er Alexander Isak scoort bij zijn debuut voor Newcastle United op Anfield. Hierdoor gaan The Magpies de rust in met een 0-1 voorsprong. Weet Newcastle United dit vast te houden? #ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #LIVNEW pic.twitter.com/1K1f631cy8 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 31, 2022

De goed spelende Isak leek tien minuten na rust voor de 0-2 te zorgen. Dat deed de aanvaller echter in buitenspelpositie, waardoor het doelpunt van de miljoenenaankoop werd geannuleerd door de arbitrage. Het was voor Liverpool het sein om de druk op te voeren. Na ruim een uur spelen schoot Roberto Firmino raak na goed voorbereidend werk van Mohamed Salah. Het was overigens pas het tweede schot van de thuisploeg op doel. Door het nodige tijdrekken van Newcastle kwamen er negen minuten aan blessuretijd bij. In bijna de laatste minuut van de toegevoegde tijd bracht Carvalho alsnog verlossing voor Liverpool. De invaller kreeg de bal na een hoekschop voor zijn voeten en knalde via de lat raak: 2-1.

West Ham United – Tottenham Hotspur 1-1

De ploeg van manager Antonio Conte kwam ruim tien minuten voor rust met behulp van West Ham United op voorsprong. Dejan Kulusevski kwam naar binnen en gaf de bal mee aan Harry Kane die hem vanaf rechts inhaalde. De Engelsman gaf een harde lage voorzet richting Heung-min Son, maar Thilo Kehrer van West Ham United gleed de bal in zijn eigen doel voordat de Zuid-Koreaan er überhaupt bij kon komen: 0-1.

In het tweede bedrijf stelde Tomas Soucek orde op zaken voor zijn team. Michail Antonio gaf de bal met een wippertje handig mee aan de Tsjech, die vervolgens hard langs Hugo Lloris schoot: 1-1. In de slotfase brachten beide coaches hun nieuwkomers Lucas Paqueta en Richarlison nog in, maar dat leidde niet meer tot doelpunten.