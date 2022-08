FC Twente zet trend voort met doelpunt na 15 seconden

Woensdag, 31 augustus 2022 om 22:58 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:32

FC Twente heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans won met 4-0 van Excelsior en blijft daardoor in het spoor van de bovenste ploegen. Twente kwam al na vijftien seconden op voorsprong en zet daarmee de trend van het maken van snelle doelpunten voort, nadat ook PSV woensdagavond binnen de eerste minuut het net wist te vinden tegen FC Volendam.

Jans maakte woensdagavond een einde aan de transfersoap rondom Ramiz Zerrouki. In de laatste uren van de zomerse transferwindow gingen er hier en daar nog geluiden rond dat Feyenoord nog één laatste poging ging wagen om de middenvelder los te weken, maar nadat Zerrouki in de basis begon in de Grolsch Veste kwam aan die geruchten een definitief einde. Norwich City-huurling Christos Tzolis begon wederom vanaf de aftrap.

Twente schoot uit de startblokken en kwam na slechts vijftien seconden al op voorsprong. De ploeg uit Enschede zette Redouan El Yaakoubi onder druk, waarna de verdediger de bal kwijtraakte aan Denilho Cleonise, die vervolgens het hoofd koel hield en de bal langs doelman Stijn van Gassel schoot: 1-0. In de achtste minuut verdubbelde Twente de voorsprong. Manfred Ugalde gaf de bal mee aan Ricky van Wolfswinkel, die daarna aflegde op Tzolis. De Griek schoot met links hard en laag binnen: 2-0.

In de 23ste minuut dacht Excelsior op 2-1 te komen, voordat de VAR daar een stokje voor stak. Couhaib Driouech scoorde op fraaie wijze, maar stond met zijn schouder enkele centimeters buitenspel. Het doelpunt werd afgekeurd, waardoor beide teams met een 2-0 stand de kleedkamers opzochten. Na rust werd de voorsprong verder uitgebreid door de ploeg van Jans. Dit keer was het Vaclav Cerny, die slechts twee minuten na zijn invalbeurt scoorde. De goal kwam voor een groot deal op naam van Gijs Smal, die met een mooie voorzet Cerny een niet te missen kans gaf: 3-0. De Tsjech zette in de absolute slotfase ook de eindstand op het bord: 4-0.