Juventus haakt aan bij de top; Milik tekent fraai voor eerste doelpunt

Woensdag, 31 augustus 2022 om 22:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:35

Juventus heeft de gedeelde derde plaats in de Serie A in handen. De ploeg uit Turijn boekte woensdagavond op eigen veld een regelmatige overwinning op middenmoter Spezia: 2-0. Dusan Vlahovic was wederom belangrijk voor Juventus en door zijn vroege doelpunt is hij met vier treffers de topscorer in de Serie A. Arek Milik, die opnieuw inviel, tekende in blessuretijd voor zijn eerste doelpunt in het shirt van La Vecchia Signora. Napoli wist in eigen huis niet te winnen van Lecce: 1-1.

Juventus - Spezia 2-0

Voor Juventus was het na negen minuten spelen al raak. Vlahovic scoorde zaterdag tegen AS Roma (1-1) uit een schitterende vrije trap en de Servische aanvaller herhaalde dat kunstje woensdagavond. Zijn inzet van ongeveer 25 meter verdween langs de kansloze doelman Bartlomiej Dragowski en in de bovenhoek: 1-0. Juventus was in de eerste helft duidelijk de bovenliggende partij, al kwam dat ondanks de diverse pogingen niet tot uitdrukking in de stand. Kort voor rust moest Gleison Bremer handelend optreden bij een van de spaarzame aanvallen van het verdedigend ingestelde Spezia.

??????????? ????????????????´ zit op vrije trappen nemen ?? Net als tegen Roma schiet hij hem opnieuw heerlijk binnen ??#ZiggoSport #Switch pic.twitter.com/pb74KUGBaX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 31, 2022

Halverwege de tweede helft redde Dragowski op fabelachtige wijze op een harde kopbal van Vlahovic uit een hoekschop. Acht minuten voor het einde had Danilo de wedstrijd kunnen en misschien wel moeten beslissen. De rechtsback dook op in de zestien van Spezia en bevond zich in een kansrijke positie. Zijn schot vloog echter over het doel. De ingevallen Milik gooide het duel in het slot in de 92ste minuut. De Poolse aanvaller draaide handig weg van zijn bewaker Petko Hristov, om vervolgens onberispelijk raak te schieten in de korte hoek: 2-0. Vreugde bij Milik en Juventus, dat drie belangrijke punten bijschrijft.

Arkadiusz Milik zorgt voor de beslissing bij Juve - Spezia, 2-0 ?? Zijn eerste voor de Oude Dame ??#ZiggoSport #Switch pic.twitter.com/bx4iEv4nuN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 31, 2022

Napoli - Lecce 1-1

De uitploeg kreeg na 25 minuten de uitgelezen mogelijkheid om vanaf elf meter op voorsprong te komen. Lorenzo Colombo scoorde de strafschop in eerste instantie, maar dat doelpunt werd afgekeurd omdat de scheidsrechter nog niet had gefloten. In de tweede poging stopte keeper Alex Meret de penalty. Slechts twee minuten later kwam Napoli op voorsprong via Eljif Elmas. De aanvaller kon na een voorzet van Matteo Politano vanaf dichtbij scoren: 1-0. Colombo maakte na een half uur spelen zijn gemiste penalty goed door nu wel te scoren. De Italiaan schoot vanaf afstand geweldig raak: 1-1. In de tweede helft zouden er geen doelpunten meer vallen.