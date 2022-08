Ryan Gravenberch scoort bij basisdebuut voor het eerst namens Bayern

Woensdag, 31 augustus 2022 om 22:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:38

Bayern München heeft zonder problemen de tweede ronde van de DFB-Pokal bereikt. Op bezoek bij Viktoria Köln 1904, dat zijn competitiewedstrijd afwerkt op het derde niveau in Duitsland, was de ploeg van trainer Julian Nagelsmann met 0-5 te sterk. Ryan Gravenberch begon in de basis en tekende zijn eerste treffer in het shirt van Bayern aan, terwijl ook Noussair Mazraoui voor het eerst sinds zijn komst vanaf het eerste fluitsignaal meespeelde.

Naast Gravenberch en Mazraoui kon ook Matthijs de Ligt rekenen op een basisplek. Nagelsmann koos ervoor om diverse vaste krachten rust te geven, waaronder doelman Manuel Neuer, Benjamin Pavard en Alphonso Davies. In Keulen duurde het tot de 35ste speelminuut voordat de Beierse motor begon te draaien. Buiten het zestienmetergebied belandde de bal voor de voeten van Gravenberch, die de ruimte kreeg om uit te halen en doelman Ben Voll in de benedenhoek verschalkte: 0-1.

???????? ?????????????????????? ???? Onze landgenoot schiet zijn eerste voor Bayern München binnen ??#ZiggoSport #Switch pic.twitter.com/OaYrsXHWsf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 31, 2022

Op slag van het rustsignaal speelde Gravenberch opnieuw een belangrijke rol. Ditmaal fungeerde de voormalig Ajacied als aangever voor de zeventienjarige Mathys Tel, die eveneens zijn eerste doelpunt namens Bayern noteerde: 0-2. In het tweede bedrijf liep der Rekordmeister nog verder weg bij Viktoria Köln. Zeven minuten na het rustsignaal verzorgde Sadio Mané op aangeven van Serge Gnabry de 0-3, waarna Jamal Musiala in de 67ste minuut de 0-4 op het scorebord zette. De eindstand werd vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bepaald door Leon Goretzka: 0-5.