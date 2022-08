Arsenal wint voor de vijfde keer op rij en blijft ontketend Man City voor

Woensdag, 31 augustus 2022 om 22:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:35

Arsenal is na vijf wedstrijden in de Premier League nog altijd zonder puntverlies. De koploper uit Noord-Londen maakte het zichzelf onnodig moeilijk tegen laagvlieger Aston Villa, maar desondanks werden opnieuw drie punten bijgeschreven. Manchester City kende geen enkele genade met Nottingham Forest: 6-0. Erling Braut Haaland verzorgde een hattrick in het Etihad Stadium. De Noorse superster is topscorer in de Premier League, met negen doelpunten in vijf optredens.

Arsenal - Aston Villa 2-1

De thuisclub was in minuut 11 heel dicht bij de openingstreffer. De mee opgekomen Gabriel zag zijn inzet echter net naast het doel van Villa verdwijnen. Na 24 minuten spelen in het Emirates Stadium was het alsnog raak voor de Londense lijstaanvoerder. Gabriel Jesus profiteerde optimaal van slechts keeperswerk van Emiliano Martínez na een voorzet van Granit Xhaka: 1-0. Een minuut daarvoor liet Bukayo Saka een opgelegde kans om de score te openen nog onbenut. Een minuut voor het rustsignaal leek Saka alsnog te scoren, maar het was Matty Cash die de bal van de lijn haalde.

???????????????????? ??



Dankzij deze treffer van Martinelli wint Arsenal van Aston Villa en blijft het ongeslagen. Na 5 speelrondes staan The Gunners nog altijd bovenaan.



Arsenal was ook na rust de bovenliggende partij, al kwam dat niet tot uitdrukking in de stand. Villa bleef hierdoor in de wedstrijd en de bezoekers uit Birmingham wisten ruim een kwartier voor het einde zelfs op gelijke hoogte te komen. De ingevallen Douglas Luiz zag een hoekschop in een keer in het doel van Arsenal verdwijnen: 1-1. Er waren protesten, want doelman Aaron Ramsdale leek te worden gehinderd. De arbiter en de VAR oordeelden dat het doelpunt geldig was. Arsenal was niet uit het veld geslagen door de gelijkmaker en herstelde slechts drie minuten later alweer de voorsprong. Gabriel Martinelli zette de aanval op en de Braziliaanse aanvaller tekende zelf voor de 2-1, al had Martínez zijn schot wellicht beter kunnen verwerken. De thuisclub hield daarna stand en blijft aan kop in Engeland.

Manchester City – Nottingham Forest 6-0

Erling Haaland had slechts twaalf minuten nodig om zijn zevende doelpunt in de Premier League te maken. Ilkay Gündogan nam een korte corner richting Phil Foden, die daarna vanaf de rand van het zestienmetergebied Haaland kon bedienen bij de eerste paal. De Noorse spits kon van dichtbij binnenschieten: 1-0. Tien minuten later verdubbelde Haaland de voorsprong. De spits zette druk op Dean Henderson en forceerde daarmee een fout van de keeper.

En dat is 3! ?? Haaland zet Manchester City binnen 40 minuten op een 3-0 voorsprong tegen Nottingham Forest. En hij maakt ze allemaal, zijn 2e hattrick in de Premier League. ?? En dit is pas speelronde 5…

Manchester City veroverde de bal en kon door middel van snel combinatievoetbal voor de goal van Nottingham Forest komen, waarna Haaland de bal met wat geluk voor een leeg doel kon binnenwerken: 2-0. Zeven minuten voor rust maakte Haaland zijn eerste hattrick in dienst van Manchester City. Foden verlengde een bal vanaf de achterlijn naar John Stones, die op zijn beurt weer doorkopte naar Haaland die op de doellijn stond. De Noor verzilverde vervolgens met het hoofd zijn hattrick: 3-0. Na rust werd de voorsprong via João Cancelo en twee keer Julián Álvarez nog uitgebreid tot 6-0.