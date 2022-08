Sangaré wil én kan nog geen maand na contractverlenging vertrekken bij PSV

Woensdag, 31 augustus 2022 om 21:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:00

Chelsea is geïnteresseerd in de diensten van Ibrahim Sangaré, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. Volgens de berichtgeving zijn de Londenaren bereid een bedrag van 40 tot 45 miljoen euro te betalen voor de middenvelder van PSV. Het nieuws is opvallend, daar de Ivoriaans international begin augustus nog zijn handtekening zette onder een verbeterd contract in Eindhoven.

Het Brabants Dagblad verzekert dat Chelsea zich reeds gemeld heeft bij PSV met de belangstelling voor de middenvelder. Of the Blues al een officieel bod hebben uitgebracht, is vooralsnog onduidelijk. Naar verluidt is Chelsea bereid om een transfersom van 40 tot 45 miljoen over te maken naar Eindhoven voor de 24-jarige middenvelder. Zelf zou Sangaré wel oren hebben naar een overstap.

Eerder meldde ook Nottingham Forest zich al voor Sangaré, maar de Ivoriaan zag zelf die transfer niet zitten. Nu Chelsea op de deur heeft geklopt, is Sangaré wel bereid PSV te verlaten. Begin augustus ondertekende de defensief ingestelde middenvelder een nieuw contract bij PSV, waardoor een verplichte afkoopsom van 37 miljoen euro niet meer actueel is. Chelsea wil daar mogelijk overheen gaan.

PSV is volgens de berichtgeving alleen bereid mee te werken aan een vertrek van Sangaré als Cody Gakpo de club trouw blijft. Vertrekt de aanvaller voor het verstrijken van de deadline, dan zal PSV voor een transfer van het doelwit van Chelsea gaan liggen. Eerder op de avond meldde De Telegraaf al dat ook Edson Álvarez op het verlanglijstje staat. Voor de Ajacied is Chelsea naar verluidt bereid vijftig miljoen euro neer te tellen.