Van Hooijdonk: ‘Persiflage van een Eredivisiewedstrijd, het lijkt nergens op’

Woensdag, 31 augustus 2022 om 21:51 • Rian Rosendaal

Pierre van Hooijdonk heeft geen goed woord over voor FC Volendam, dat woensdagavond met 7-1 werd verslagen door het oppermachtige PSV. De analist van ESPN rept in de nabeschouwing van het duel in het Philips Stadion over een 'persiflage van een Eredivisiewedstrijd'. Xavi Simons opende al in de eerste minuut de score voor PSV, dat daarna geen kind had aan Volendam en net als zondag tegen Excelsior (1-6) een grote overwinning boekte.

"Het had ook 14-2 kunnen zijn", doelt Van Hooijdonk op de ruime overwinning van PSV op eigen veld. "Volendam speelde met vijf spelers achterop. Dat kon je eigenlijk al in de prullenbak gooien na dertig seconden. PSV heeft goed gespeeld en zó veel kansen weten te creëren tegen dit Volendam. Ja, ik vond het een persiflage van een Eredivisiewedstrijd. Als dit het beeld is van waar we bij de thuiswedstrijden van met name Ajax en PSV zitten te kijken, dan kan de topscorer van de Eredivisie weleens eindigen met zestig doelpunten. Het lijkt echt nergens op", voorspelt de oud-aanvaller met een kwinkslag.

Xavi Simons met een heerlijke stift ???? #PSVVOL pic.twitter.com/w5q9VPUNrV — ESPN NL (@ESPNnl) August 31, 2022

Collega-analist Marciano Vink is het volledig eens met de analyse van Van Hooijdonk. "Wij zeiden ook op een gegeven moment: 'waar zitten we naar te kijken?' Zóveel kansen. De doelpunten en de acties waren mooi", aldus de analist, die tevens ingaat op de situatie rondom de begeerde Cody Gakpo. "Het kan een publiekswissel zijn", verwijst Vink naar de wissel na een uur spelen. De aanvaller, die driemaal scoorde, krijg massaal applaus van het PSV-publiek. "Maar het leek mij wel een soort afscheid." Van Hooijdonk is het eens met die lezing. "Je ziet Van Nistelrooij ook met hem knuffelen bij de wissel."

Gakpo kan niet met zekerheid zeggen dat hij na 1 september ook nog het shirt van PSV draagt, zo bleek na afloop van de zevenklapper tegen Volendam. "Of dit mijn laatste wedstrijd voor PSV was? Daar kan ik nog geen antwoord op geven. Het is de laatste dag: het moment van de waarheid om het zo maar te zeggen", begint de aanvaller tegenover ESPN. "Er moet in de komende uren een beslissing genomen worden", aldus Gakpo. "Er zijn een aantal dingen die spelen. Daar moet binnen een paar uur een keuze over gemaakt worden."

