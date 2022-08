Erling Braut Haaland verpulvert PL-record dankzij hattrick na veertig minuten

Woensdag, 31 augustus 2022 om 21:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:47

Erling Braut Haaland laat weinig heel van Nottingham Forest. Halverwege het Premier League-duel geniet Manchester City reeds een 3-0 voorsprong op de promovendus dankzij een hattrick van de Noorse spits. De teller van Haaland staat in totaal al op negen competitiegoals na slechts vijf wedstrijden. Nooit eerder maakte een speler in de Premier League meer dan acht doelpunten in de eerste vijf duels.

In de twaalfde speelminuut opende Haaland al de score in het Etihad Stadium. Vanaf de linkerkant bezorgde Phil Foden een voorzet bij de spits, die goed voor zijn man kwam en de 1-0 aantekende. De tweede treffer viel ruim tien minuten later. Na een zwakke uittrap van doelman Dean Henderson kwam de bal via Bernardo Silva en het been van Neco Williams voor de voeten van Haaland, die het leer eenvoudigerwijs in een leeg doel kon schieten: 2-0. De 3-0 viel zeven minuten voor het rustsignaal: John Stones verlengde een voorzet met het hoofd, waarna Haaland van dichtbij kon binnenknikken.

Dankzij zijn tweede hattrick van het seizoen staat Haaland inmiddels op negen treffers uit vijf Premier League-optredens. Daarmee stoot hij Mick Quinn en Sergio Agüero van de troon, die beiden acht doelpunten noteerden in hun eerste vijf competitieduels in Engeland.