PSV haalt mede dankzij hattrick Gakpo en uitblinker Simons vernietigend uit: 7-1

Woensdag, 31 augustus 2022 om 20:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:53

PSV heeft woensdagavond een klinkende overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij was heer en meester in het inhaalduel met FC Volendam: 7-1. Cody Gakpo was met een ‘valse’ hattrick de grote man aan Eindhovense zijde, terwijl ook Xavi Simons met twee treffers een uitstekende indruk achterliet. Beide aanvallers kregen halverwege het tweede bedrijf een publiekswissel.

Van Nistelrooij koos er opvallend genoeg voor om een basisplek in te ruimen voor Gakpo, die in de uren voorafgaand aan de wedstrijd nadrukkelijk gelinkt werd aan Southampton. Op het middenveld keerde Guus Til terug in de basis, terwijl het middenveld gecompleteerd werd door Joey Veerman en Ibrahim Sangaré. Gakpo vormde tegen Volendam de voorhoede met Johan Bakayoko en de als spits fungerende Xavi Simons. Kersverse aanwinst Anwar El Ghazi aanschouwde de verrichtingen vanaf de tribune.

PSV begon voortvarend aan de ontmoeting en kwam al na 24 seconden op een 1-0 voorsprong. Na een loopactie aan de rechterkant kwam Til in de gelegenheid een gevaarlijke bal in de vijandige doelmond te bezorgen. Waar doelman Filip Stankovic in eerste instantie nog kon voorkomen dat Brian Plat de bal in eigen doel werkte, moest de sluitpost het antwoord schuldig blijven op de inzet uit de rebound van Xavi Simons. De 2-0 viel halverwege het eerste bedrijf, circa tien minuten nadat een doelpunt van Gakpo door de videoscheidsrechter werd afgekeurd wegens buitenspel.

In het zestienmetergebied werd Til gehinderd door Derry John Murkin, die zijn directe tegenstander aan diens schouder naar de grond trok. Arbiter Sander van der Eijk twijfelde geen moment en kende de PSV een strafschop toe. Cody Gakpo schoot onberispelijk binnen. Hoewel Volendam enkele speldenprikjes kon uitdelen, was er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. Nog voor het verstrijken van de veertigste speelminuut gaf het scorebord een 3-0 tussenstand aan. Vanaf de linkerkant dribbelde Gakpo op karakteristieke wijze naar binnen en zorgde hij met een diagonale schuiver voor een nieuwe treffer.

Nog geen minuut na de 3-0 deed Volendam aan de overzijde wat terug: Jarred Branthwaite verstapte zich, waardoor Henk Veerman kon profiteren en met een schot in de linkerhoek de 3-1 aantekende. Vervolgens stond het aluminium op slag van het rustsignaal een nieuwe treffer van Simons in de weg. In het tweede bedrijf liep de score razendsnel op. Zes minuten na de hervatting had PSV de voordelige marge al uitgebreid naar vier treffers. De 4-1 kwam op naam van Plat, die een schot van Jordan Teze dusdanig van richting veranderde dat hij een eigen goal bijgeschreven kreeg. Gakpo completeerde vervolgens zijn ‘valse’ hattrick: een van richting veranderd schot belandde in de rechterbenedenhoek.

Na de 5-1 was PSV nog niet van plan de voet van het gaspedaal te nemen. Ruim twintig minuten voor het einde van de officiële speeltijd kon de uitblinkende Simons verdiend zijn tweede treffer bijschrijven. Op aangeven van de ingevallen Sávio rondde de spits van dienst op koelbloedige wijze af: 6-1. Twee minuten later kreeg Simons een publiekswissel van Van Nistelrooij, terwijl Gakpo enkele minuten daarvoor onder luid applaus het veld verliet. Het slotakkoord werd gespeeld in de 79ste speelminuut, toen Bakayoko die de eindstand bepaalde: 7-1.