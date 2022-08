Gravenberch en Mazraoui kunnen weer lachen: duo maakt basisdebuut

Woensdag, 31 augustus 2022 om 20:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:45

Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui staan voor het eerst in de basis bij Bayern München. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann speelt woensdagavond in de eerste ronde van de DFB Pokal bij Viktoria Köln. Het paar maakte eerder al wel minuten voor de recordkampioen van Duitsland, maar dat was altijd als invaller. Matthijs de Ligt stond wel al eerder in de basis geposteerd en is dat vanavond ook.

Nagelsmann merkte eerder op dat de twee ex-Ajacieden wat tijd nodig hebben. "Dat is normaal en ik geef ze de tijd die ze nodig hebben. De eerste verantwoordelijkheid is aan mij om ze de tijd te geven die ze nodig hebben om honderd procent te zijn", zei hij eerder deze maand. Bij Bayern is men echter geduldig en gunnen ze Mazraoui de tijd om zich aan te passen aan zijn positie op het veld, het team en de hoge intensiteit. Om zich in de basis te spelen dienen er echter nog grote stappen gezet te worden, zo klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Gravenberch en met name Mazraoui is de basisplaats een opsteker. De rechtsback kwam als invaller binnen de lijnen tegen VfL Bochum en Eintracht Frankfurt, maar kreeg te maken met kritiek. Volgens de Duitse krant Kicker stelt Mazraoui 'bijzonder teleur' als het aankomt op inzet, assertiviteit en defensief vermogen. Nagelsmann neemt het treffen met de ploeg uit de derde Bundesliga serieus. Zo spelen Sadio Mané, Thomas Müller en Serge Gnabry vanaf de eerste minuut. Toch geeft de trainer van Bayern ook kansen aan spelers als Josip Stanisic en Mathys Tel en komt ook reservedoelman Sven Ulreich in actie.

Opstelling Bayern München: Ulreich, Mazraoui, De Ligt, Hernández, Stanisic; Müller, Kimmich, Gravenberch, Gnabry; Mané, Tel