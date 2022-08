Dolberg steekt duimen omhoog voordat hij in Spanje medische keuring doet

Woensdag, 31 augustus 2022 om 20:27 • Rian Rosendaal

Kasper Dolberg vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Sevilla. De van OGC Nice afkomstige aanvaller meldde zich eerder deze woensdag in de Spaanse stad voor de medische keuring. Dolberg, met een contract tot medio 2024 in Nice, tekent een huurcontract voor een seizoen in Sevilla, dat tevens de optie heeft om de Deense spits volgend seizoen definitief over te nemen. Naar verluidt hangt een bedrag van tussen de 20 en 25 miljoen euro aan de koopoptie.

Dolberg liet zich woensdag nog uitgebreid fotograferen in Sevilla, voordat hij zich klaarmaakte voor de medische check-up aldaar. Technisch directeur Monchi heeft volgens onder meer Marca in de afgelopen uren veel tijd gestoken in de komst van Dolberg, die bij Nice geen uitzicht had op een basisplaats in de voorhoede. Sevilla wilde de aanvalslinie graag versterken vanwege het naderende vertrek van Lucas Ocampos naar Ajax. In dat kader werd Adnan Januzaj transfervrij overgenomen van Real Sociedad. Momenteel wordt vol ingezet op het binnenhalen van Dolberg.

?? Ya ha llegado a Sevilla KASPER DOLBERG, proveniente del OGC Nice.



?? @jmrodriguezper #SevillaFC pic.twitter.com/hsmmYeeQ4A — BeSoccer Sevilla (@BesoccerSevilla) August 31, 2022

Dolberg kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie voor Nice, waar Amine Gouiri en Andy Delort de voorkeur krijgen in de voorhoede. De voormalig Ajacied was eerder deze zomer in beeld bij Brentford, al kwam een transfer richting de Premier League nooit van de grond. Sevilla dacht in eerste instantie aan het aantrekken van Umar Sadiq, maar hij kiest voor een avontuur bij Real Sociedad. Met de beoogde opvolger van de naar Newcastle United vertrokken aanvaller is een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid.

Ajax ontving medio 2019 twintig miljoen euro voor Dolberg, die zijn eerste seizoen in Nice afsloot met elf doelpunten in 23 optredens. In de voorbije twee jaargangen kwam de 24-jarige aanvaller telkens niet verder dan zes treffers. Dit seizoen werd Dolberg nog helemaal niet gebruikt door trainer Lucien Favre. Mocht de transfer definitief doorgaan, dan debuteert de spits wellicht zaterdag al voor Sevilla in de thuiswedstrijd tegen Barcelona.