Bologna verscheurt de doorlopende verbintenis van Mitchell Dijks

Woensdag, 31 augustus 2022 om 19:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:30

Mitchell Dijks is geen speler meer van Bologna, zo meldt de club woensdagavond via de officiële kanalen. De 29-jarige linksback neemt in goed overleg afscheid van i Rossoblù, die het contract van de Nederlander hebben ontbonden. Aangezien de naderende transferdeadline niet geldt voor clubloze spelers kan Dijks de tijd nemen om een geschikte bestemming te zoeken.

Het gezamenlijke besluit om de tot medio 2023 doorlopende verbintenis te verscheuren komt niet uit de lucht vallen. Begin augustus meldde Bologna al dat Dijks uitgesloten werd van de groepstrainingen en op zoek mocht gaan naar een nieuwe bestemming. Volgens Corriere dello Sport is het vertrek van Dijks gelinkt aan afspraken die gemaakt zijn in de winterstop van afgelopen seizoen. Toen kon de linksback een nieuw contract tekenen bij een andere club, maar wilden de Italianen hem behouden omdat ze geen vervanger konden vinden.

De voormalig Ajacied begon goed aan zijn avontuur in Italië. In zijn eerste jaar speelde hij 25 duels voor Bologna. Daarna kampte de verdediger uit Purmerend met veel blessures. In zijn derde jaar speelde hij nog twintig wedstrijden, maar afgelopen seizoen werd hij uit de basis gespeeld door Aaron Hickey, die deze zomer voor liefst 16,5 miljoen euro werd verkocht aan Brentford. Uiteindelijk kwam Dijks tot 74 duels in het shirt van Bologna. Hierin wist hij één keer te scoren en twee keer een assist te geven.

Waar de toekomst van Dijks ligt, is vooralsnog onbekend. Eerder werd de linkervleugelverdediger al wel gelinkt aan onder meer Hellas Verona. De nummer negen van het afgelopen Serie A-seizoen ziet Dijks graag komen en men hoeft nu in ieder geval geen afkoopsom meer te betalen. Het is niet duidelijk waar de voormalig Ajacied zelf graag in actie zou komen.