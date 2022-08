Binnenlandse transfer moet Dest uitkomst bieden in uitzichtloze situatie

Woensdag, 31 augustus 2022 om 19:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:57

Villarreal hoopt zijn selectie in de laatste dagen van de zomerse transferwindow te versterken met Sergiño Dest, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. El Submarino Amarillo heeft de 21-jarige rechtsback al een voorstel gedaan om het komende seizoen op huurbasis in het Estadio de la Cerámica te spelen. Erik ten Hag zou namens Manchester United ook geïnteresseerd zijn in de diensten van Dest, maar een (tijdelijke) transfer naar Old Trafford lijkt niet langer realistisch.

Dest is dit seizoen uit de gratie geraakt bij Barcelona. Xavi deed tijdens de eerste weken nog geen enkele keer een beroep op de 17-voudig Amerikaans international, waardoor het voor alle partijen beter lijkt als hij een nieuwe club weet te vinden. Volgens Romano laat Barcelona de keuze voor een mogelijke huurtransfer naar het geïnteresseerde Villarreal volledig aan de de rechtsback.

De Italiaanse journalist schrijft dat Dest ook in de belangstelling van Manchester United staat, maar dat een overstap naar de ploeg van Ten Hag alleen een mogelijkheid is als Aaron Wan Bissaka nog bij the Red Devils vertrekt. De Nederlandse oefenmeester liet woensdag op een persconferentie echter weten dat de rechtsback deze transferperiode niet meer zal vertrekken bij United.

Het lijkt er niet op dat Dest dit seizoen nog enig perspectief bij Barcelona heeft. Xavi koos al enkele keren voor een opstelling met drie centrale verdedigers en wanneer hij Barça wel in een 4-3-3 formatie liet spelen, kregen Sergi Roberto, Ronald Araújo en Jules Koundé de voorkeur. Vorig seizoen kwam Dest nog tot 31 officiële duels in het shirt van Barcelona.