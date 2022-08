Deur voor Ziyech naar nationale ploeg open: Marokko heeft nieuwe bondscoach

Woensdag, 31 augustus 2022 om 19:59 • Jonathan van Haaster

Walid Regragui is officieel gepresenteerd als bondscoach van Marokko. De ex-international van de Leeuwen van de Atlas is de opvolger van Vahid Halilhodzic, die eerder in augustus ontslagen werd vanwege onenigheid met enkele sterspelers, waaronder Hakim Ziyech. Met de aanstelling van Regragui is de verwachting dat Ziyech spoedig weer voor het nationale elftal zal uitkomen.

Ziyech kwam al ruim een jaar niet meer in actie voor Marokko vanwege zijn verstoorde relatie met Halilhodzic. Ook botsten Amine Harit en ex-Ajacied Noussair Mazraoui met de de ex-bondscoach, maar zij verklaarden nog voor zijn ontslag weer voor Marokko te zullen spelen. De Bosniër loodste Marokko naar het WK in Qatar, en bereikte begin 2022 de kwartfinale van de Afrika Cup. Na zijn ontslag zong de naam van Regragui als snel rond als belangrijkste kandidaat om Halilhodzic op te volgen.

OFFICIAL: Walid Regragui is introduced as the new head coach of Morocco, replacing Vahid Halilhodzic. The former international will lead the Atlas Lions in the upcoming Woorld Cup as well as the next Africa Cup of Nations. #dimamaghrib pic.twitter.com/hewpSempGU — Maghrib Foot (@MaghribFoot) August 31, 2022

Regragui staat er bijzonder goed op in het Afrikaanse land. Zo won hij afgelopen seizoen met Wydad Casalblanca de landstitel in Marokko én de Afrikaanse Champions League. Nu gaat hij dus aan de slag als bondscoach van zijn land, dat het op het WK in de groepsfase opneemt tegen Kroatië, België en Canada. Regragui kwam in zijn spelerscarrière voornamelijk uit in Frankrijk, waar hij het shirt droeg van RC Paris, Toulouse, AC Ajaccio, Dijon en Grenoble. Daarnaast kwam hij ook drie jaar uit voor Racing Santander. Tussen september 2012 en oktober 2013 was hij al assistent-bondscoach van Marokko. Nadat hij in 2014 hoofdtrainer werd bij FUS Rabat, volgden avonturen bij Al-Duhail SC en Wydad.

Of Adil Ramzi ook naar het WK gaat, is nog onduidelijk. De coach van Jong PSV zou in beeld zijn om de assistent van Regragui te worden. Over een eventuele aanstelling van Ramzi, die zelf oren heeft naar een dubbelfunctie, is woensdag nog niets gecommuniceerd. Tegenover ESPN was hij eerder nog hoopvol. "Als de bond het accepteert, hebben we een deal."