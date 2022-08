‘Als je Cody Gakpo voor 50 miljoen kan verkopen, moet je dat gewoon doen’

Woensdag, 31 augustus 2022 om 19:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:53

Cody Gakpo lijkt bij PSV te blijven, daar de linksbenige vleugelaanvaller woensdagavond een basisplaats heeft in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Ruud van Nistelrooij benadrukt voorafgaand aan het duel in het Philips Stadion dat PSV er alles aan doet om Gakpo voor de club te behouden. Pierre van Hooijdonk is echter niet onder de indruk van de werkwijze van de Eindhovenaren omtrent de begeerde buitenspeler, die tegen Volendam tweemaal wist te scoren in de eerste helft.

"Met Gakpo blijven we er als club alles aan doen, zelfs tot vandaag aan toe, en halen we aan onze kant alles uit de kast om hem met alles wat we hebben te behouden", zo stelt Van Nistelrooij in gesprek met ESPN. Transferexpert Fabrizio Romano meldt woensdag dat Southampton nog steeds in de markt is voor Gakpo, al komt Rik Elfrink alweer snel met een nuance. De clubwatcher van het Eindhovens Dagblad ontkent dat er een akkoord is tussen PSV en The Saints over de transfer van de vleugelaanvaller. Southampton wil 35 miljoen neerleggen maar PSV denkt aan een groter bedrag voor de flankspeler.

Er was vlak voor de wedstrijd GEEN akkoord nog over Gakpo met #saintsfc. Anders zou hij nu ook niet op het veld staan. PSV gaat geen 40 miljoen euro+ in gevaar brengen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 31, 2022

Van Nistelrooij weet dat Nederlandse clubs ook op 1 september nog spelers kunnen kwijtraken, maar angst om spelers kwijt te raken heeft de PSV-coach niet. "Nee, ik ben ook niet in spanning geweest hierover", benadrukt de trainer van de thuisclub. "En dat zal ook niet zo zijn, want uiteindelijk weten we welke lijn we hebben ingezet en wat de mogelijkheden zijn. We bereiden ons zo goed mogelijk voor op de scenario's. En zolang er niks concreets is, gaan we ervan uit dat we onze spelers behouden. That's it", aldus Van Nistelrooij.

"PSV blijft alles uit de kast halen om Gakpo te behouden. Ze zouden ook de kast op slot kunnen doen. Zo van: 'Er komt hier niets meer binnen'. Ik bedoel: geen geld en er gaat niks meer uit", werpt presentator Milan van Dongen op na het interview van Van Nistelrooij. "Nee, en het is ook niet zo dat ze Gakpo een nieuwe aanbieding hebben voorgelegd, om hem toch maar te laten blijven", vult Van Hooijdonk aan. "Dus ik begrijp dat niet zo goed." Van Dongen stelt dat PSV Gakpo wellicht wel een nieuw contract heeft aangeboden. "Maar dan hadden wij het geweten", antwoordt Van Hooijdonk gelijk.

Van Dongen vraagt aan Marciano Vink of hij Gakpo alsnog op 1 september zou verkopen, nu Anwar El Ghazi reeds is binnengehaald. "Laat ik vooropstellen dat ik El Ghazi niet wekelijks heb zien spelen", zo benadrukt de analist. "Als je Gakpo voor vijftig miljoen euro kan verkopen, of dat nou Southampton is of een andere club, dan moet je dat als PSV gewoon doen. En ik denk dat je met El Ghazi erbij, Bakayoko en Saibari die eventueel aan de linkerkant zou kunnen spelen voldoende opties hebt. Je hebt nu ook een Simons die zich heel snel en sterk ontwikkelt. Dus ik denk dat je dat als PSV wel kan opvangen, zoals de selectie er nu uitziet. Al met al staat PSV er goed op, en die vijftig miljoen euro kunnen ze goed gebruiken", zo besluit de oud-middenvelder van de Eindhovenaren.