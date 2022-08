‘Ik beeldde me direct in hoe het zou zijn om hier in Eindhoven te spelen’

Woensdag, 31 augustus 2022 om 19:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:37

Anwar El Ghazi is sinds woensdag officieel PSV'er. De 27-jarige aanvaller komt over van Aston Villa en geeft via de officiële kanalen van de Eindhovenaren aan uit te kijken naar zijn nieuwe hoofdstuk in het Philips Stadion. “Ik ben ontzettend blij dat ik hier ga spelen."

PSV bereikte zondag al een akkoord met Aston Villa over een transfersom van 2,5 miljoen euro, exclusief een half miljoen euro aan mogelijke bonussen. El Ghazi zegt heel blij te zijn met zijn overstap. “De lach die ik vandaag op mijn gezicht heb, zegt alles. Vanaf het moment dat ik hoorde dat PSV geïnteresseerd in me was, was ik enthousiast. Ik beeldde me direct in hoe het zou zijn om hier in Eindhoven te spelen en het gevoel dat ik daarvan kreeg, was goed. De club sprak daarnaast uit ontzettend veel vertrouwen te hebben in mijn kwaliteiten.”

Very happy with my next step. Looking forward to play for @PSV ?????? pic.twitter.com/3tIiFFil0C — Anwar El Ghazi (@elghazi1995) August 31, 2022

Volgens het Eindhovens Dagblad leek het Premier League-salaris van El Ghazi in eerste instantie een struikelblok te vormen voor PSV, maar beide partijen wisten elkaar maandag alsnog te vinden. De tweevoudig international van het Nederlands elftal moet als extra kwaliteitsimpuls dienen voor de voorhoede, mede doordat Noni Madueke onlangs zwaar geblesseerd is geraakt. De rechtsbuiten wordt pas in 2023 terugverwacht. El Ghazi kan zowel op rechts als links uit de voeten.

De ex-Ajacied sprak met trainer Ruud van Nistelrooij en directeur voetbalzaken John de Jong. "Daaruit blijkt dat zij het heel erg in mij zien zitten. We hebben dezelfde doelen voor ogen en ik denk dat ik van waarde kan zijn voor dit team. Ik ben hier om consistenter te worden, doelpunten te maken, assists te leveren en om te vechten voor het kampioenschap. De trainer heeft aangegeven graag met mij aan de slag te gaan om dat voor elkaar te krijgen. Ik doe er al heel mijn carrière dag in dag uit alles aan om te presteren en dat mag iedereen ook hier weer van mij verwachten.” El Ghazi zit woensdagavond op de tribune wanneer PSV het in eigen huis opneemt tegen FC Volendam.