Kogel door de kerk: El Ghazi tekent voor drie seizoenen in Eindhoven

Woensdag, 31 augustus 2022 om 17:49 • Jordi Tomasowa

PSV heeft de transfer van Anwar El Ghazi afgerond, zo maken de Eindhovenaren via de officiële clubkanalen bekend. De 27-jarige vleugelaanvaller komt over van Aston Villa en tekent voor drie seizoenen in het Philips Stadion. PSV bereikte zondag al een akkoord met Aston Villa over een transfersom van 2,5 miljoen euro, exclusief een half miljoen euro aan mogelijke bonussen.

"Wij wilden graag een veelzijdige, ervaren aanvaller aan de selectie toevoegen", zegt directeur voetbalzaken John de Jong op de clubsite van PSV. "Ik ben blij dat dat vandaag gelukt is. Met Anwar hebben we iemand binnengehaald die zich bewezen heeft in de top van de Eredivisie en in het verleden meerdere seizoenen goed presteerde in het buitenland. Anwar heeft de kwaliteiten om een man te passeren, is doelgericht en hij kan op alle drie de posities in de voorhoede spelen. We verwachten dat hij snel van waarde kan zijn voor PSV.”

Volgens het Eindhovens Dagblad leek het Premier League-salaris van El Ghazi in eerste instantie een struikelblok te vormen voor PSV, maar beide partijen wisten elkaar maandag alsnog te vinden. De buitenspeler moet als extra kwaliteitsimpuls dienen voor de voorhoede, mede doordat Noni Madueke onlangs zwaar geblesseerd is geraakt. De rechtsbuiten wordt pas in 2023 terugverwacht. El Ghazi kan zowel op rechts als links uit de voeten.

El Ghazi werd geboren in Barendrecht en speelde in de jeugd van Feyenoord en Sparta Rotterdam. Ajax plukte hem voor zijn laatste jaar in de junioren weg bij de Kasteelclub. In Amsterdam beleefde de tweevoudig Oranje-international zijn doorbraak in het profvoetbal. El Ghazi speelde twee jaar in het eerste van Ajax en werd in 2016 verkocht aan Lille OSC, waar hij een contract tekende voor vier seizoenen. De Fransen betaalden zo'n acht miljoen euro voor de aanvaller.

Sinds 2019 staat El Ghazi onder contract bij Aston Villa, dat negen miljoen euro voor hem betaalde aan Lille. De tweevoudig Oranje-international raakte vorig jaar uit de gratie bij the Villans en werd in januari op huurbasis naar Everton gestuurd. Daar werd het niet veel beter, daar trainer Frank Lampard slechts in twee officiële duels een beroep deed op El Ghazi. De voormalig Ajacied staat op 119 officiële duels voor Aston Villa, waarin hij goed was voor 26 goals en zestien assists.

Volendam te vroeg

El Ghazi behoort niet tot de wedstrijdselectie voor de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam woensdagavond. Wel zal hij door PSV worden ingeschreven voor de Europa League. PSV komt volgende week donderdag voor het eerst in actie in het tweede Europese clubtoernooi. In eigen huis is FK Bodø/Glimt dan de tegenstander. Komende zaterdag gaat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij op bezoek bij FC Twente.