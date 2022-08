RvC geeft door huurdeal alsnog groen licht voor transfer Ocampos naar Ajax

Woensdag, 31 augustus 2022 om 17:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:20

Ajax rekent na een enorme transfersoap alsnog op de komst van Lucas Ocampos, zo melden De Telegraaf en Voetbal International. De Argentijn was dinsdag op weg naar Amsterdam om de formaliteiten af te ronden, maar zag de technische leiding van de Amsterdammers worden teruggefloten door de Raad van Commissarissen. De transfersom van twintig miljoen euro was te hoog volgens de RvC. Ajax lijkt Ocampos nu het komende seizoen te gaan huren van Sevilla.

De Telegraaf schrijft dat bronnen bij Ajax melden dat de clubs het eens zijn over de (ver)huur, maar dat de afspraken nog wel op papier moeten worden gezet. Aangezien de transferperiode in Nederland woensdagnacht sluit, moeten de Amsterdammers haast maken met de deal. Volgens Argentijnse media betaalt Ajax een huursom van vier miljoen euro en heeft de club een koopoptie van zestien miljoen euro bedongen.

Alles leek dinsdag al in kannen en kruiken. Ajax bereikte een akkoord met Sevilla over een transfersom van twintig miljoen euro en kwam eerder op hoofdlijnen al tot overeenstemming met Ocampos. De Argentijn ontbrak op de training bij zijn Spaanse werkgever en besloot met zijn zaakwaarnemer naar Amsterdam te vliegen. Toen de aanvaller dinsdagavond aankwam in de hoofdstad kreeg hij te horen van de kink in de kabel. De Raad van Commissarissen van Ajax zag echter geen heil in definitieve transfer.

De Telegraaf schreef eerder op de woensdag dat de RvC twintig miljoen euro, een meerjarig contract en een riant salaris voor een 28-jarige speler op dit moment onverantwoord vindt. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zijn dinsdagavond laat op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. De technisch verantwoordelijken moeten woensdag alles op alles zetten om de deal alsnog rond te krijgen en niet met lege handen te staan. Sevilla besloot om Ajax tegemoet te komen en Ocampos voor vijftien miljoen euro aan te bieden, maar dit aanbod werd eveneens niet geaccepteerd door de RvC.