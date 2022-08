PSV ziet in Viktor Tsygankov de mogelijke opvolger van Cody Gakpo

Woensdag, 31 augustus 2022 om 15:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:12

Viktor Tsygankov geldt bij PSV als mogelijke opvolger van Cody Gakpo, zo meldt Voetbal International. De 24-jarige vleugelaanvaller beschikt momenteel nog over een contract tot medio 2023 bij Dynamo Kyiv. De Eindhovenaren houden nog altijd rekening met een vertrek van Gakpo, die op deadline day met verschillende clubs uit de Premier League in verband wordt gebracht.

Volgens VI wordt Tsygankov al langer door de scouting van PSV gevolgd en ondanks dat hij bij Kyiv nog slechts één jaar onder contract ligt, zou er een fors prijskaartje om de nek van de aanvaller hangen. Tsygankov is veertigvoudig international van Oekraïne en debuteerde in 2016 als jeugdproduct in het shirt van Dynamo. In 222 wedstrijden was hij goed voor 89 goals en 59 assists.

PSV heeft zijn vizier gericht op Tsygankov, aangezien een vertrek van Gakpo nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Gakpo heeft volgens het Eindhovens Dagblad nog vier concrete opties over, mocht hij deze zomer de stap naar de Premier League willen maken. Southampton, Everton, Wolverhampton Wanderers en Leeds United azen naar verluidt ook vlak voor het einde van de transferwindow nog altijd op zijn handtekening. Ook Manchester United wordt in het rijtje clubs genoemd, maar de interesse van the Red Devils lijkt met de komst van Antony bekoeld.

Maandag maakte het Eindhovens Dagblad bekend dat Southampton zich officieel bij PSV had gemeld voor de 23-jarige vleugelaanvaller. De huidige nummer dertien van de Premier League zou bereid zijn 35 tot 40 miljoen euro neer te tellen om zijn aanval van nieuw elan te voorzien. PSV mikt echter op een bedrag van 50 miljoen en lijkt met minder geen genoegen te nemen. Er is nog maar weinig tijd om een vervanger binnen te halen, dus kan alleen een niet te weigeren bod de Eindhovenaren verleiden.