Droomtransfer eindelijk in kannen en kruiken: Fofana tekent bij Chelsea

Woensdag, 31 augustus 2022 om 15:14 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:20

Wesley Fofana mag zich eindelijk speler van Chelsea noemen. De club heeft dit via de officiële kanalen bekendgemaakt. Leicester City ontvangt volgens Sky Sports 70 miljoen pond (ruim 81 miljoen euro) plus vijf miljoen pond (ruim 5,8 miljoen euro) aan eventuele bonussen. In Londen tekent de Franse verdediger een contract voor liefst zeven seizoenen.

Chelsea had al geruime tijd interesse in Fofana, de onderhandelingen duurden bijna de hele zomer, maar hebben nu dan eindelijk hun gewenste defensieve versterking binnen. Leicester City liet, toen de interesse bekend werd, direct weten dat het zijn jongeling alleen zou verkopen als het transferrecord van ex-speler Harry Maguire zou sneuvelen. Zo ver kwam het dus uiteindelijk niet. De huidig aanvoerder van Manchester United kwam in de zomer van 2019 voor 87 miljoen euro over van the Foxes. Daarvoor stond het record op naam van Virgil van Dijk, toen de international van het Nederlands elftal in 2018 voor 84,75 miljoen euro de overstap maakte van Southampton naar Liverpool.

Opvallend genoeg speelden Chelsea en Leicester City afgelopen zaterdag nog tegen elkaar, al liet Fofana wel verstek gaan. De 21-jarige verdediger sloot zich in 2020 aan bij Leicester City, dat 35 miljoen overmaakte aan Saint-Étienne. De 1 meter 90 lange mandekker bereikte na het akkoord tussen de clubs ook een persoonlijk akkoord met Chelsea. Een verrassing is dat niet te noemen, omdat de Fransman met Ivoriaanse roots al direct kenbaar maakte naar de Londenaren te willen vertrekken. Om die reden ontbrak hij ook al eerder tegen Southampton.



Chelsea speelt doorgaans met drie centrale verdedigers die worden ondersteund door twee vleugelverdedigers. Fofana komt in de centrale achterhoede onder meer Thiago Silva en Kalidou Koulibaly tegen. Laatstgenoemde kwam eerder in de zomer over van Napoli. The Blues zagen deze zomer Andreas Christensen (Barcelona) en Antonio Rüdiger (Real Madrid) vertrekken, waardoor de clubleiding behoefte had aan nieuwe aankopen voor de centrale verdediging.