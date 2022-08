Unibet: een odd van 2.28 voor het eerste doelpunt van Cristiano Ronaldo

Woensdag, 31 augustus 2022 om 21:00

Manchester United jaagt op de derde overwinning op rij in de Premier League. Hekkensluiter Leicester City moet het volgende slachtoffer worden van de dadendrang van het elftal van manager Erik ten Hag. The Red Devils legden honderd miljoen euro neer voor Antony, al komt het duel in Leicester nog te vroeg voor de van Ajacied afkomstige aanvaller. In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone vooruit op de tweede opeenvolgende uitwedstrijd van Manchester United.

Naast de komst van Antony had Ten Hag woensdag op de persconferentie nog meer goed nieuws voor de supporters van Manchester United. Cristiano Ronaldo wisselt in de absolute slotfase van de transferperiode niet alsnog van club, zo verzekerde de Nederlandse coach. Het is afwachten of Ronaldo donderdagavond een basisplaats heeft tegen Leicester. Antony doet sowieso niet mee in het King Power Stadium. De miljoenenaankoop richt zich wat betreft zijn debuut op de kraker tegen koploper Arsenal van zondag op Old Trafford.

Leicester kent een dramatische start van het nieuwe seizoen in de Premier League. The Foxes hielden slechts een punt over aan de eerste vier wedstrijden, waardoor de voorlopig laatste plaats een feit is. Ook topschutter Jamie Vardy heeft nog niets kunnen doen aan de zorgelijke situatie in Leicester. De 35-jarige spits, goed voor 164 doelpunten in 389 optredens namens de hekkensluiter, wacht nog steeds op zijn eerste treffer van deze jaargang. Vardy wil zijn doelpuntendroogte dolgraag een halt toeroepen in de clash met Manchester United. Manager Brendan Rodgers zal geen beroep kunnen doen op Wesley Fofana, die woensdag bij Chelsea tekende.

In het King Power Stadium zullen wederom veel ogen gericht zijn op Ronaldo, die door Ten Hag voorlopig als invaller wordt gebruikt. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor Casemiro. De van Real Madrid overgekomen middenvelder debuteerde zaterdag tegen Southampton (0-1) in het shirt van zijn nieuwe werkgever. Ten Hag liet de controleur tien minuten meedoen. Bij Leicester hoopt iedereen vurig dat Vardy voor zijn eerste doelpunt van het seizoen 2022/23 tekent.

