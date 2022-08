Zerrouki-soap definitief ten einde: Streuer zwicht niet voor Feyenoord

Woensdag, 31 augustus 2022 om 13:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:38

FC Twente gaat Ramiz Zerrouki definitief niet verkopen aan Feyenoord, meldt Voetbal International. De Rotterdammers waagden dinsdagavond laat nog een laatste poging, maar kregen opnieuw nul op het rekest van de Tukkers. Technisch directeur Jan Streuer is niet van plan om een van zijn smaakmakers op de laatste dag van de transferwindow van de hand te doen. Feyenoord is daarentegen niet bereid om verder te gaan dan acht miljoen euro, het bedrag dat Twente vraagt.

De vraagprijs van acht miljoen euro is de Rotterdammers veel te gortig. VI weet dat Feyenoord eerder al een openingsbod van 4,5 miljoen euro exclusief bonussen bij FC Twente neerlegde, hetgeen direct door de Tukkers naar de prullenbak werd verwezen. Het bod van dinsdagavond was volgens ingewijden bij Feyenoord 'een bedrag dat bij vergelijkbare transfers in Nederland ook ongeveer over tafel ging', maar voor Twente dus niet voldoende om overstag te gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Feyenoord moet Zerrouki de opvolger worden van Fredrik Aursnes, die eerder deze maand voor vijftien miljoen euro de overstap naar Benfica maakte. Zerrouki zelf gaf aan dat hij de stap naar Feyenoord graag zou maken. Toch moet hij zich opnieuw laten zien in de Grolsch Veste. "De club moet ook aan zichzelf denken", zei Streuer daar onlangs over in gesprek met TC Tubantia. De technisch directeur weet zeker dat zijn speler binnen afzienbare tijd alsnog een mooie stap gaat maken. "Ramiz is nog jong. Als hij een goed seizoen draait, dan komen er straks nog prachtige clubs voor hem."

Streuer liet vorige week aan de zaakwaarnemer van Zerrouki weten dat de club uiterlijk tot donderdag 25 augustus nog bereid was om tot verkoop over te gaan. Aangezien Feyenoord zich voor die deadline niet gemeld heeft, zou Twente in de laatste dagen niet meer van plan zijn om te verkopen. Zerrouki heeft niet heel lang om te treuren. Woensdagavond staat hij 'gewoon' aan de aftrap van de competitiewedstrijd tegen Excelsior. Feyenoord zal op zoek moeten naar een alternatief.