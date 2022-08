FC Groningen gaat voor voormalig Ajax-target als opvolger van Strand Larsen

Woensdag, 31 augustus 2022 om 13:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:15

FC Groningen is dicht bij de komst van Ricardo Pepi, dat melden Sky Deutschland en transfermarktexpert Fabrizio Romano. De negentienjarige spits wordt voor één jaar gehuurd van FC Augsburg. Pepi moet de opvolger worden van Jørgen Strand Larsen, die voor een overstap naar Celta de Vigo staat.

FC Augsburg betaalde begin dit kalenderjaar nog zestien miljoen euro aan FC Dallas om de tienvoudig Amerikaans international in te lijven. In zijn eerste half jaar in de Bundesliga slaagde Pepi er echter niet in om een basisplaats te veroveren in de ploeg van trainer Markus Weinzierl. In elf competitieduels en 475 speelminuten wist hij het net geen enkele keer te vinden. Bij Dallas was hij in zijn laatste MLS-seizoen nog goed voor dertien goals in 31 wedstrijden over alle competities.

Pepi werd eind vorig jaar ook in verband gebracht met een transfer naar Ajax. De talentvolle Amerikaan bevestigde destijds in gesprek met TUDN ook de voorzichtige interesse van de Amsterdammers in zijn persoon. "Alle geruchten uit de media zijn waar. Er hebben clubs interesse getoond, waaronder Ajax. Meer dan dat is het nu echter nog niet. De spits liet toen weten een transfer naar Ajax te zien zitten. "Het is een club waar veel jonge spelers worden gevormd. Ik ben natuurlijk ook een jonge speler en moet mezelf goed blijven ontwikkelen."

Pepi moet in Groningen Strand Larsen opvolgen. De spits van FC Groningen maakt de overstap naar Celta de Vigo, zo wist RTV Noord woensdagochtend te melden. In de nacht van dinsdag op woensdag is technisch directeur Mark-Jan Fledderus tot een akkoord gekomen met de club uit LaLiga. Volgens De Telegraaf incasseert FC Groningen een bedrag van elf miljoen euro exclusief bonussen. Hiermee wordt hij de duurste uitgaande transfer ooit bij bij de Trots van het Noorden. Dat record stond op naam van Marcus Berg, die in 2009 voor tien miljoen euro werd verkocht aan Hamburger SV.

Het was een soap die zijn weerga niet kende. Verschillende clubs waren deze zomer bereid om meer dan tien miljoen euro te betalen voor Strand Larsen, maar Fledderus hield zijn poot stijf. De spits uitte openlijk zijn onvrede voor de camera's van ESPN, maar leek daarmee geen snaar te raken bij de beleidsbepalers van FC Groningen. Dinsdag sloeg Strand Larsen uit woede de training over. Nu heeft hij zijn gewenste transfer alsnog te pakken.