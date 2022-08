Bayern maakt schitterend gebaar richting opponent in de DFB-Pokal

Woensdag, 31 augustus 2022 om 12:24 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:28

Een groots gebaar van Bayern München richting derdeklasser Viktoria Köln. De twee ploegen treffen elkaar woensdagavond in de strijd om de DFB-Pokal en Der Rekordmeister heeft laten af te zien van de wedstrijdrecettes. Door deze geste kan Viktoria Köln zo’n anderhalve ton tegemoet zien, schrijft BILD.

Het duel tussen Viktoria Köln en Bayern wordt gespeeld in het Keulse RheinEnergie Stadium, normaliter de thuishaven van 1. FC Köln. Vanwege het hoge bezoek van de landskampioen is kleine broer Viktoria Köln voor één keer de gastheer. Voor de wedstrijd kregen beide clubs van de Duitse voetbalbond 45 procent van de totaal beschikbare kaarten. De opbrengsten uit de kaartverkoop, zo'n 150 duizend euro, worden door Bayern doorgestuurd naar de derdeklasser.

Dat is een meer dan welkome opsteker voor Köln. Door de geste kan het bekertreffen in totaal zo’n 750.000 euro opleveren. Een immens bedrag, daar in de 3. Liga het volledige personeelsbudget meestal niet hoger dan één miljoen euro ligt. Directeur Eric Bock is zeer content met het Beierse gebaar. "Bij een wedstrijd van deze omvang is dit gebaar allesbehalve vanzelfsprekend. Dit is zelfs uniek in het Duitse voetbal. Namens iedereen bij Viktoria Köln wil ik Bayern oprecht bedanken. Met dit gebaar onderstrepen zij nogmaals hun uitzonderlijke positie."

Herbert Hainer, bestuurslid bij Bayern, gaf tekst en uitleg over het afzien van de recettes. “Veel clubs hebben nog steeds last van de nasleep van de coronapandemie. Bayern staat er altijd om bekend om clubs in nood te steunen en we zijn blij als we een bijdrage kunnen leveren. We wensen Viktoria Köln het beste toe.” Hainer plaatste wel een kleine kanttekening: “We willen wel graag naar de volgende ronde in de beker. We hebben grootse plannen in het toernooi om de DFB-Pokal." Het bekerduel dient voor Bayern als generale voor de Champions League-kraker tegen Internazionale van volgende week woensdag.