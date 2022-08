Hard gelag voor Justin Kluivert: Premier League-transfer ketst af

Woensdag, 31 augustus 2022 om 10:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:49

Justin Kluivert ziet zijn transfer naar Fulham door de neus geboord worden, meldt the Athletic. De buitenspeler zou voor 9,5 miljoen euro de overstap maken van AS Roma naar de Premier League, maar krijgt zijn werkvergunning niet rond. De nieuwe FA-regels met betrekking tot werkvergunningen hebben dusdanig veel problemen veroorzaakt dat Kluivert een transfer naar Fulham kan vergeten.

Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds de Brexit een puntensysteem in het leven geroepen. Om in het VK te kunnen wonen en werken moeten mensen voldoende punten hebben. Zo zijn er onder meer punten te krijgen op basis van een bepaald (minimum) salaris. Ook voetballers werken met een puntensysteem. Ondanks dat Kluivert vorig seizoen voor Nice uitkwam, betekent het gebrek aan recente optredens voor AS Roma dat hij niet voldoet aan de FA-criteria, schrijft journalist David Ornstein.

Kluivert kent geen al te gelukkige periode in Rome. De vleugelspeler verkaste in de zomer van 2018 voor ruim zeventien miljoen euro van Ajax naar AS Roma. In de Italiaanse hoofdstad kwam hij in het seizoen 2018/19 tot 29 optredens in de Serie A. Het seizoen daarop werd het perspectief minder, al kwam hij nog wel tot 22 optredens op het hoogste Italiaanse niveau. Verhuurperiodes bij RB Leipzig en OGC Nice volgden, maar een onuitwisbare indruk wist de 23-jarige aanvaller niet te maken. In Rome is zijn perspectief op speeltijd nihil, waardoor een vertrek de beste optie lijkt.

Bronnen binnen Fulham beweren dat de transfer van Kluivert definitief niet doorgaat. Dinsdag werd nog gesproken over een huurperiode met een gemakkelijk haalbare aankoopverplichting voor 9,5 miljoen euro. Met de transferdeadline van donderdagavond in het verschiet valt nog te bezien of de club uit de Italiaanse hoofdstad een passende oplossing weet te vinden voor de 23-jarige Nederlander. Het contract van Kluivert loopt nog door tot volgend jaar zomer. Ook Ajax was deze zomer in de race voor de buitenspeler.