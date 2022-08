Ajax in de wachtkamer bij Benfica voor Odysseas Vlachodimos

Woensdag, 31 augustus 2022 om 10:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:43

De kans bestaat nog altijd dat Ajax het keepersbestand gaat uitbreiden met Odysseas Vlachodimos. De doelman van Benfica staat hoog op het lijstje in Amsterdam, maar mag vooralsnog niet vertrekken bij de Portugese topclub. Pas als Benfica erin slaagt om Vladan Kovacevic los te weken bij Rakow Czestochowa wordt een transfer van Vlachodimos bespreekbaar, schrijft De Telegraaf.

Ajax-trainer Alfred Schreuder beschikt momenteel met Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter over drie volwaardige keepers in zijn selectie. Pasveer (38) en Stekelenburg (39) zijn echter al aardig op leeftijd, terwijl de 21-jarige Gorter niet betrouwbaar genoeg bleek op de momenten dat hij de kans kreeg. In het beloftenelftal heeft Ajax nog een talentvolle doelman lopen in de persoon van Charlie Setford, maar de achttienjarige goalie ligt al een tijdlang uit de roulatie vanwege een gebroken pols.

Vlachodimos speelt al sinds juli 2018 voor Benfica, dat hem destijds voor 2,4 miljoen euro overnam van Panathinaikos. De sluitpost, die werd geboren in het Duitse Stuttgart, speelde tot dusver 177 officiële wedstrijden voor de Portugese club, waarin hij 70 keer de nul wist te houden. Vlachodimos, die onder trainer Roger Schmidt een vaste waarde is en naar verluidt zo'n vijftien miljoen euro moet kosten, moet bij Ajax de eerste doelman worden boven Pasveer en Stekelenburg. Laatstgenoemde keerde laatst terug van een blessure die hij opliep tijdens de voorbereiding.

Mocht er niets meer veranderen in het keepersbestand van Ajax, lijkt Pasveer dit seizoen eerste keus te blijven. Gorter kreeg de kans in de Johan Cruijff Schaal, maar was met enkele opzichtige blunders grotendeels schuldig aan de 3-5 nederlaag. Bij de seizoensouverture van de Eredivisie stond Pasveer alweer onder de lat. Gorter leek deze zomer nog even op weg naar de uitgang bij Ajax, maar volgens ESPN besloot hij na een gesprek met Schreuder toch te blijven. Ook Mark Flekken (SC Freiburg) en Ersin Destanoglu (Besiktas) werden genoemd bij Ajax.